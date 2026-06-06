إيران تستنكر"الضغوط السياسية" التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب تقرير

انتقدت إيران، اليوم السبت، تقريراً صادراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمةً إياها باستخدام تقييماتها الفنية كأداة للضغط السياسي. ويأتي هذا الردّ عقب نشر وثيقة أعربت فيها الوكالة عن قلقها إزاء عدم إمكانية الوصول إلى عدد من المواقع النووية الإيرانية، ودعت طهران إلى "التعاون البنّاء".

وندّد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بموقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب على منصة "إكس": "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترغب في المساهمة في حلّ دبلوماسي، فعليها تجنّب تحويل تقرير فني إلى أداة للضغط السياسي".

وفي تقريرها السري، تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم القدرة على الوصول إلى بعض المواقع النووية الإيرانية "مصدر قلق بشأن الانتشار النووي". كما تؤكد الوكالة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الضربات العسكرية، على ضرورة قدرتها على استئناف أنشطة المراقبة بسرعة. "مع أن الوكالة تُقر بأن الهجمات العسكرية على المنشآت والمواقع النووية الإيرانية قد خلقت وضعاً غير مسبوق، إلا أنه من الأهمية بمكان أن تتمكن من إجراء عمليات التحقق في إيران دون تأخير"، كما جاء في الوثيقة.

ولا تزال التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني مرتفعة منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المنشآت النووية الإيرانية، والتي بدأت في 28 فبراير/شباط المنصرم، وقد أدت هذه الهجمات إلى تعقيد عمل الوكالة الأممية في مجال التحقق بشكل كبير.