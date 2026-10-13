وزير الخارجية المصري: القاهرة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم للسعودية | تحديثات مستمرة
بلدية معلوت ترشيحا تكشف هوية الطالب الذي قتل بانفجار مخلفات القنابل • ترامب كتب على شبكة Truth Social: "لا أصدق أن الصين وروسيا تساعدان إيران"
أخبار بالوقت الحقيقي، 26.10.13: جميع الأخبار المركزية لهذا اليوم، تحديثات مستمرة وأهم العناوين
على الأجندة:
- وول ستريت جورنال: إيران تستعد لاحتمال تجدد الحرب وتعزز دفاعاتها وتعبّئ أنصارها تحسبًا لهجمات أمريكية جديدة.
- مأساة في شمال إسرائيل: مقتل الطالب إليعازر يائير فيلنسكي، من الصف التاسع في المدرسة الدينية التابعة لأورط معلوت، جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة خلال رحلة مدرسية في منطقة راميم ريدج، وإصابة 24 شخصًا.
- ترامب: «لا أعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران»، في منشور على منصة «تروث سوشال»، مضيفًا أنهما ستخسران الكثير إذا تدخلتا لدعم طهران.
بث مباشر:
اعتقال شاب يبلغ 18 عامًا من أم الفحم للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم في البلدة القديمة بالقدس بعد مبايعته تنظيم داعش
تقرير: حذر مسؤول حوثي كبير الولايات المتحدة من أنها ستتلقى "رداً مؤلماً" إذا دخلت الحرب في اليمن، حيث يُزعم أن السعودية طلبت مساعدة واشنطن في التعامل مع الجماعة التي تتعرض لهجمات متكررة.
نائب إيراني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: قد تشن طهران هجوماً على المنشأة النووية في ديمونا بإسرائيل رداً على أي هجوم ضد إيران.
تقارير من لبنان: هجومان إسرائيليان على قريتي كفر تبنف ووادي هاجر جنوب البلاد
وزير الخارجية المصري: القاهرة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم للسعودية
وقال: «الأمن القومي السعودي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ومصر مستعدة لتلبية أي طلب من جانب المملكة».
تقارير من اليمن: هجوم سعودي في محافظة صعدة شمال غرب البلاد
تحقيق الجيش الإسرائيلي في الجسم الغامض شمالًا: ليس مسيّرة أو طائرة من دون طيار.. ومصدره مجهول
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم في شمال الضفة الغربية واعتقال أربعة من عناصر الجهاد الإسلامي
المتحدث باسم الحوثيين: أسقطنا طائرة مسيرة سعودية أثناء قيامها بمهام عدائية في سماء محافظة صعدة شمال اليمن
أوقفت المملكة العربية السعودية إصدار تحذيرات عامة بشأن ضربات عسكرية وشيكة، وذلك قبل أيام فقط من سلسلة هجمات دامية في مطار الرياض أسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال خمسة من عناصر حماس والجهاد الإسلامي جنوب قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خمسة من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في جنوب قطاع غزة، خلال استهداف جوي قال إنه جاء لإزالة تهديد لقواته ومواطني إسرائيل.
وذكر الجيش أن المستهدفين عملوا خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد قواته ومواطني إسرائيل، كما سعوا إلى إعادة بناء القدرات العسكرية للتنظيمين، في ما وصفه بأنه انتهاك منهجي لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن عملية الاستهداف نُفذت من الجو بهدف إزالة التهديد.
ترامب على منصة تروث سوشيال: "أرى الكثير من التعليقات من الأمريكيين الأغبياء والمتطرفين من اليسار الراديكالي، يزعمون أن الصين وروسيا تساعدان الجمهورية الإسلامية الإيرانية "الرائعة". إذا كانتا تساعدانها، فهي على مستوى ضئيل للغاية، لكنني لا أعتقد أنهما تفعلان ذلك لأنهما ستخسران الكثير، وكنا سنعرف ذلك بسرعة كبيرة."
يحذر صندوق النقد الدولي قائلاً: "مع تناقص مخزونات النفط الطارئة وتجاوز الميزانيات الحكومية قدرتها، قد يتم اختبار حدود مرونة الاقتصاد العالمي قريباً".
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعلق على برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس": "إنها جريمة ضد الدولة".
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران تستعد للحرب، وتجند المزيد من الجنود لجيشها. وفي الوقت نفسه، تهدد طهران بردٍّ أوسع وأشدّ قسوة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج.
أفادت قناة المسيرة الحوثية خلال الليل بوقوع أربعة هجمات سعودية في اليمن: هجومان على جزيرة كامران في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن، وهجوم آخر في منطقة القنوص غرب البلاد، وهجوم رابع في منطقة حراف سفيان، شمال العاصمة صنعاء
مقتل طالب في الصف التاسع بانفجار ذخيرة غير منفجرة خلال رحلة مدرسية شمال إسرائيل
أعلنت بلدية معلوت ترشيحا مقتل إليعازر يائير فيلنسكي، الطالب في الصف التاسع بالمدرسة الدينية التابعة لأورط معلوت، جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة خلال رحلة مدرسية في منطقة راميم ريدج شمال إسرائيل.
ونعت عائلة فيلنسكي ابنها، ووصفتْه بأنه طفل محب للحياة، يتمتع بالذكاء والحيوية، وكان محبوبًا بين أصدقائه، فيما كان مستقبله لا يزال أمامه.
وقالت العائلة في بيان نعي: «طفل محب للحياة، ذكي وفطن، مليء بالفرح، وصديق جيد ومحبوب، وكان مستقبله كله لا يزال أمامه».
وكان يائير أصغر خمسة إخوة، وقد ترك وراءه والديه وثلاث شقيقات وشقيقًا.