الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال خمسة من عناصر حماس والجهاد الإسلامي جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خمسة من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في جنوب قطاع غزة، خلال استهداف جوي قال إنه جاء لإزالة تهديد لقواته ومواطني إسرائيل.

وذكر الجيش أن المستهدفين عملوا خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد قواته ومواطني إسرائيل، كما سعوا إلى إعادة بناء القدرات العسكرية للتنظيمين، في ما وصفه بأنه انتهاك منهجي لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن عملية الاستهداف نُفذت من الجو بهدف إزالة التهديد.