نتنياهو يشيد بـ"الالتزام الاستثنائي" لمتطوعي منظمة "زاكا"

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، قيادة خدمة انتشال الجثث التابعة لمنظمة زاكا، وعشرات من متطوعيها، في القدس، خلال اجتماع خُصص لبحث عمل المنظمة في أوقات الأزمات والنزاعات.

وخلال هذا الاجتماع، الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء، قدّم نتنياهو شهادات تقدير لأعضاء زاكا لالتزامهم خلال حرب الأيام الاثني عشر ضد إيران في يونيو/حزيران المنصرم، مؤكدًا ثقته في منظمة وصفها بأنها جاهزة وقادرة على مواجهة أي سيناريو. وأشاد نتنياهو بالتزام المتطوعين ووصفه بالاستثنائي، معربًا عن امتنانه العميق لهم، شاكرًا إياهم باسمه، وباسم الحكومة الإسرائيلية، وباسم جميع الإسرائيليين على "أنشطتهم الحيوية".

وقدّم الرئيس التنفيذي لمنظمة زاكا، تسفي حسيد، عرضًا تفصيليًا لوحدات المنظمة المختلفة ومهامها، في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ. أكد تسفي حسيد على الدور المحوري الذي اضطلعت به منظمة زاكا خلال الحرب التي بدأتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا سيما في عمليات الإنقاذ والتعرف على الضحايا وتقديم الرعاية لهم. كما شكر رئيس الوزراء على قيادته للبلاد طوال فترة النزاع، وعلى دعمه المستمر وتقديره للمتطوعين.

وفي ختام الاجتماع، قدم باروخ نيدام، الرئيس التنفيذي لمنظمة زاكا ورئيس قسمها الدولي، هدية رمزية لرئيس الوزراء: تمثال يصور حمامة سلام تحمل غصن زيتون، رمزًا للأمل والصمود.

وفي بيان منفصل، أكد مكتب رئيس الوزراء هذه اللقاءات، مجددًا التأكيد على شكر بنيامين نتنياهو لمتطوعي زاكا لمساهمتهم الحاسمة خلال الحرب، وعلى تقدير ممثلي المنظمة لرئيس الحكومة لقيادته ودعمه لجهودهم.