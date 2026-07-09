نيويورك تايمز: الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 170 موقعاً عسكرياً في إيران خلال يومين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن الجيش الأمريكي نفذ خلال اليومين الماضيين ضربات استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران.

وبحسب التقرير، شملت الأهداف التي تعرضت للقصف منظومات دفاع جوي، ومواقع تخزين للطائرات المسيّرة والصواريخ، وقوارب عسكرية، إضافة إلى بنى تحتية لوجستية على طول الساحل الإيراني القريب من مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذه العمليات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على استهداف السفن التجارية وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.