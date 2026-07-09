تقارير إيرانية: طهران أطلقت 10 صواريخ بالستية باتجاه قاعدة جوية أردنية تضم قوات أمريكية
تمت مهاجمة حوالي 90 أهداف في إيران، تقرير: تم قصف جسر استراتيجي يُستخدم للتجارة مع روسيا والصين • وزارة الصحة الإيرانية: ما لا يقل عن 14 قتيلًا و78 جريحًا في الهجمات • تحديثات مستمرة
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي صباح اليوم (الخميس) عن مهاجمتها خلال الليل حوالي 90 هدفاً إيرانياً، من بينها أنظمة دفاع جوي. وقال مصدر أمريكي لـ i24NEWS: "كل شيء يعتمد على رد إيران، إذا استمروا في إطلاق النار - قد تتحول أحداث الليلة إلى أحداث يومية". ترامب: إيران يائسة لأجل صفقة، ولا أعرف إن كانت ستلتزم بها.
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تقارير إيرانية: طهران أطلقت 10 صواريخ بالستية باتجاه قاعدة جوية أردنية تضم قوات أمريكية
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران أطلقت عشرة صواريخ بالستية باتجاه قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، التي تتمركز فيها قوات أمريكية.
ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من السلطات الأردنية أو الجيش الأمريكي بشأن الهجوم أو وقوع أضرار في القاعدة، كما لم تُعلن تفاصيل حول نتائج عملية الإطلاق أو ما إذا تم اعتراض الصواريخ.
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 170 موقعاً عسكرياً في إيران خلال يومين
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن الجيش الأمريكي نفذ خلال اليومين الماضيين ضربات استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران.
وبحسب التقرير، شملت الأهداف التي تعرضت للقصف منظومات دفاع جوي، ومواقع تخزين للطائرات المسيّرة والصواريخ، وقوارب عسكرية، إضافة إلى بنى تحتية لوجستية على طول الساحل الإيراني القريب من مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذه العمليات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على استهداف السفن التجارية وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.
الجيش الإسرائيلي يمنع إسرائيليين من عبور الحدود إلى سوريا عبر منطقة جبل الشيخ
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عدداً من المواطنين الإسرائيليين وصلوا خلال ساعات الليل إلى منطقة جبل الشيخ (الحرمون) بهدف عبور الحدود إلى الأراضي السورية.
وأوضح الجيش أن قوة عسكرية كانت تعمل في المنطقة تمكنت من منع عملية العبور، وقامت بتوقيف الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود، قبل نقلهم إلى الشرطة لمواصلة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل نشاطها على الحدود الشمالية للحفاظ على أمن المنطقة ومنع أي محاولات عبور غير مصرح بها.
الحرس الثوري: قُتل ثلاثة من قواتنا في الهجمات الأمريكية التي شنتها صباح اليوم على محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد
الأردن يعلن اعتراض 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضيه دون وقوع إصابات
أعلن الجيش الأردني، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من اعتراض وإسقاط ثمانية صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه المملكة.
وأوضح الجيش أن عمليات الاعتراض تمت بنجاح، فيما أفادت وسائل إعلام أردنية بسقوط شظايا من الصواريخ في مناطق مختلفة داخل البلاد نتيجة عمليات التصدي، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأكدت السلطات الأردنية أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وسلامة المواطنين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
https://x.com/i/web/status/2075177854321496344
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التلفزيون الإيراني: شنت الولايات المتحدة هجوماً على مجمع بوشهر النووي الليلة الماضية. هذا مفاعل نووي تم تجنبه من الهجوم خلال عملية "زئير الأسد"
بعد الهجمات الأمريكية على إيران الليلة: حالة من الذعر في الأردن بسبب إطلاق الصواريخ
الولايات المتحدة تستهدف جسراً استراتيجياً للسكك الحديدية في إيران.. وطهران تتحدث عن ضربة بصواريخ كروز
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم، بأن الولايات المتحدة شنت هجوماً باستخدام صواريخ كروز استهدف جسر السكك الحديدية الاستراتيجي "آغ تكة خان"، الذي يُعد نقطة اختناق حيوية ضمن ممر السكك الحديدية المشترك بين إيران والصين وتركمانستان.
وبحسب التقارير الإيرانية، يمثل الجسر جزءاً مهماً من مسار نقل بري تستخدمه روسيا لنقل البضائع منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما شهدت حركة القطارات الصينية عبر هذا الممر ارتفاعاً كبيراً بعد اضطرابات حركة الشحن البحري.
جثمان خامنئي في طريقه من كربلاء في العراق إلى مدينة مشهد في إيران، مسقط رأسه، حيث سيُدفن. وينتظر الآلاف مراسم الدفن هناك.
وزارة الصحة الإيرانية: مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 78 آخرين في غارات أمريكية الليلة
وبعد ادعاء الرئيس ترامب الليلة الماضية أن إسرائيل تريد سحب قواتها من جنوب لبنان، نشر وزير الأمن الإسرائيلي كاتس بيانا قال فيه: "لم نطلب إذنا من أي طرف للدخول إلى لبنان ولسنا بحاجة إلى إذن للبقاء في لبنان".
بعد الهجوم على البنية التحتية للسكك الحديدية: أُعلن في إيران عن توقف حركة القطارات بين طهران ومشهد مؤقتًا
تقرير من شبكة الجزيرة القطرية: مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم أمريكي الليلة الماضية قرب مدينة الأهواز جنوب غرب إيران
القيادة المركزية الأمريكية: أكملنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران الليلة الماضية، حيث ضربنا ما يقرب من 90 هدفًا إيرانيًا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والأهداف البحرية الإيرانية.
مصدر أمريكي لقناة i24NEWS: "كل شيء يعتمد على رد إيران، فإذا استمروا في إطلاق النار، فقد تصبح أحداث الليلة حدثاً يومياً أو أسبوعياً".
يزعم الحرس الثوري: لقد هاجمنا القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار: هاجم الجيش الأمريكي البنية التحتية للسكك الحديدية في شمال إيران
ترامب: "لقد اتصل الإيرانيون من قبل. إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة - لكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيلتزمون بها".
مسؤول أمريكي يصرح لشبكة CNN: انتهى وقف إطلاق النار مع إيران، على الأقل مؤقتاً
ترامب يعلق على الهجمات على إيران: "هذا ردٌّ على السفن التي هاجمتها إيران أمس. إذا تكرر هذا الأمر، فسيكون الرد أشدّ وطأة!"