ختام مراسم تشييع خامنئي.. دفن المرشد الإيراني بعد ستة أيام من الحداد

بعد ستة أيام - اليوم الأخير لجنازة علي خامنئي: جثمان المرشد الأعلى لإيران وصل اليوم (الخميس) بطائرة إلى مدينة مشهد في إيران، حيث من المتوقع أن يُدفن هناك، وذلك حسبما أفادت شبكة البث الحكومية IRIB.

"أفادت شبكة البث أن الطائرة التي نقلت جثمان قائد الثورة الشهيد، مع أفراد عائلته، وصلت إلى مطار الشهيد الأشمينجاد في مشهد"، وأضافت أن مسيرة الجنازة في المدينة من المتوقع أن تبدأ في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

توثيق هبوط نعش خامنئي في مدينة مشهد

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سيجري الحدث في ظل تصعيد كبير بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس عن إلغاء الاتفاق مع الجمهورية - بعد أن هاجمت سفينة في مضيق هرمز. الليلة، هاجم الجيش الأمريكي حوالي 90 هدفًا إيرانيًا، من بينها أنظمة دفاع جوي. وقال ترامب: إيران يائسة من أجل صفقة، لا أعلم إن كانت ستلتزم بها.

في 7 يوليو، بعد أربعة أشهر من اغتياله في بداية عملية "زئير الأسد"، بدأت مراسم جنازة علي خامنئي، في أكبر حدث في تاريخ الجمهورية الإسلامية. كانت الجنازة جزءًا من فعالية رسمية واسعة استمرت حوالي أسبوع، وتوزعت على العديد من المواقع في البلاد. وصلت إلى طهران وفود عديدة "لتقديم التعازي"، من بينها وفود من الهند، السعودية، مصر، بيلاروسيا، تركيا، أذربيجان وباكستان - وكذلك وفود من كبار قادة حماس، حزب الله والجهاد الإسلامي.