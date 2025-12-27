تقرير: انتخابات مرتقبة في قيادة حركة حماس، من هم أبرز المرشحون؟

قررت حركة حماس انتخاب رئيس لمكتبها السياسي، وأطر قيادية جديدة، وفق التوجه إلى المجلس القيادي الذي جرى تشكيله عقب اغتيال الرئيس السابق للمكتب يحيى السنوار في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024، بحسب ما كشفت مصادر مقربة من قيادة حماس في تصريحات لـ"الشرق"، اليوم السبت، وقالت المصادر، إن "الحركة بدأت الإعداد لإجراء الانتخابات لاختيار رئيس المكتب السياسي للحركة، في مجلس الشورى العام، الذي يضم حوالي 50 عضواً يمثلون ثلاث ساحات هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والشتات، مرجحة أن تجرى الانتخابات في غضون أيام وربما أسابيع قليلة".

ويشير الحراك الانتخابي في الحركة، إلى وجود مرشحين اثنين رئيسيين هما رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، خليل الحية، ورئيس المكتب السياسي السابق خالد مشغل، إذ رجحت المصادر فوز الحية، لاستناده إلى دعم أوسع لا يقتصر على قطاع غزة، بل يشمل أيضاً جزءاً مهماً من قيادة الحركة في الضفة الغربية، خاصة رئيس مكتبها السياسي في الضفة، زاهر جبارين.

ويرى مقربون من الحركة، أن نتائج الانتخابات ستشكل المسار السياسي القادم للحركة، مشيرين إلى أن الحية "سيحافظ على المسار الحالي الذي يستند إلى المواجهة المسلحة مع إسرائيل في قطاع غزة، إلى أن تنتهي الحرب، وينسحب الجيش الإسرائيلي بصورة كاملة من القطاع.