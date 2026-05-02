نشر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد علوش في مقال رأي على موقع “النشرة” اللبناني، قراءة تحليلية للوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، تناول فيها التطورات العسكرية في شبه جزيرة سيناء والتدريبات المشتركة بين مصر وباكستان.

وبحسب ما ورد في المقال، يرى علوش أن الاهتمام الإسرائيلي الحالي لا يتركز فقط على الملف الإيراني، بل يمتد — وفق تقديره — إلى ما يجري في سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، في ظل ما وصفه بتكثيف النشاط العسكري المصري في المنطقة.

وأشار الكاتب إلى أن التمارين العسكرية المشتركة بين مصر وباكستان، إلى جانب التحركات العسكرية المصرية في سيناء، تعكس — بحسب تحليله — مؤشرات على تغيرات أوسع في التوازنات الإقليمية.

كما نقل علوش في مقاله رؤية مفادها أن المنطقة تعيش “هدنة مصالح” وليست سلامًا مستقراً، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل ما زالت، وفق تعبيره، محكومة باعتبارات أمنية واستراتيجية متبادلة، رغم اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.

وتناول المقال أيضًا التعاون العسكري المصري مع دول أخرى، معتبراً أنه يأتي في إطار تنويع الشراكات الدفاعية في ظل بيئة إقليمية متغيرة.

وفيما يتعلق بسيناء، أشار الكاتب إلى أن الوجود العسكري المصري المتزايد في المنطقة يُبرر رسميًا في إطار مكافحة الإرهاب، بينما يرى أن إسرائيل تتابع هذه التطورات من منظور أمني طويل المدى، وفق ما ورد في التحليل.

كما تطرق المقال إلى تأثير الحرب في قطاع غزة على حسابات الأمن الإقليمي، مع الإشارة إلى مخاوف متبادلة بين الأطراف المعنية بشأن مستقبل التوازنات في المنطقة.

وتُعتبر هذه الطروحات أعلاه جزءًا من قراءة تحليلية نشرت في إطار مقال رأي، ولا تمثل بالضرورة مواقف رسمية لأي من الدول المذكورة.