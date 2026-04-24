أفادت شبكة"سي إن إن"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهما، أن "المبعوثين الأمريكيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى إسلام آباد للتفاوض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي". فيما قال مسؤولان أميركيان لموقع"أكسيوس"، إن"ويتكوف وكوشنر سيناقشان مع عراقجي اتفاقا لوقف الحرب"

ويتناقض هذا التقرير مع المعلومات المتوفرة بأن زيارة عراقجي إلى باكستان لن تشمل محادثات مع أمريكيين.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، توجه عراقجي إلى باكستان في جولة دبلوماسية تشمل أيضاً سلطنة عمان وروسيا؛ وذكر التقرير أن هدف الزيارة هو "إجراء مشاورات" بشأن محادثات مع الولايات المتحدة.

وأشارت "سي غن إن" إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ليس من المقرر حالياً أن يحضر المحادثات في إسلام آباد. وأرجع التقرير سبب عدم حضور فانس إلى غياب رئيس الوفد الإيراني، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. ومع ذلك، من المفهوم أن فانس سيكون على أهبة الاستعداد للسفر إلى باكستان في حال إحراز تقدم في المفاوضات.