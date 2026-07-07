حذر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إتمام صفقة بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا سيؤدي إلى "تدمير ميزان القوى في الشرق الأوسط"، معتبراً أن أنقرة تمتلك طموحات إقليمية توسعية تجعل من هذه الخطوة تهديداً للاستقرار في المنطقة.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال نتنياهو إن تركيا تعلن بشكل صريح رغبتها في استعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية، مضيفاً أن هذه الطموحات تشمل، بحسب وصفه، مناطق في سوريا والأردن وإسرائيل ودولاً في الخليج.

وأضاف: "إذا منحت نظاماً راديكالياً مثل هذا القدرات التي توفرها مقاتلات F-35، فإن ذلك سيقود إلى مزيد من العدوانية. أنا شخصياً لا أعتقد أنه ينبغي القيام بذلك".

وفي سياق آخر، تطرق نتنياهو إلى علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن وجود تباينات في وجهات النظر بشأن الملف الإيراني لا يلغي التوافق بينهما حول القضايا الاستراتيجية الكبرى.

وقال: "رغم وجود خلافات مع ترامب بشأن إيران، فإننا نرى الأمور نفسها عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى"، مضيفاً أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد المسار الذي ستتخذه التطورات المتعلقة بالملف الإيراني.