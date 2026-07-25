صعّد الحرس الثوري الإيراني من لهجته تجاه كل من بريطانيا وإسرائيل، ملوحًا باستهداف أي دولة تقدم دعمًا عسكريًا للولايات المتحدة في حال اندلاع مواجهة جديدة.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري إن أي دولة، سواء كانت بريطانيا أو إحدى دول الخليج أو غيرها، تقدم دعمًا للولايات المتحدة في الحرب، ستُعد هدفًا مشروعًا لإيران.

وأضاف أن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز B-1 استخدمت مؤخرًا قواعد جوية بريطانية، محذرًا من أن استمرار هذا التعاون سيجعل بريطانيا "هدفًا مؤكدًا ومشروعًا"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن طهران أعدت "سيناريو خاصًا لكل احتمال".

ووجه المتحدث اتهامات لإسرائيل بالسعي إلى إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في المنطقة، مدعيًا أنها تحرض الرئيس الأمريكي وتقدم له معلومات مضللة لتحقيق أهدافها بالاعتماد على القدرات العسكرية الأمريكية.

كما هدد إسرائيل بشكل مباشر، قائلاً إنها تدرك أن أي تجدد للحرب سيجعلها الهدف الرئيسي لإيران، مضيفًا أن تل أبيب "تعرف جيدًا ما سيكون مصيرها" إذا اندلع التصعيد مجددًا، وفق تعبيره.