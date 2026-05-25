مايك هاكابي يشبّه تعيينه في إسرائيل بـ"لحظة توراتية"

استعاد السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، يوم اللحظة التي أخبره فيها دونالد ترامب عن تعيينه في هذا المنصب، واصفاً مكالمة غير متوقعة ومليئة بالمعاني.

أثناء حديثه في حفل توزيع جوائز أطلس، التي تكافئ الابتكار الإسرائيلي، روى مايك هاكابي أن الرئيس الأمريكي لم يترك له حقاً خياراً.

حسب قوله، اتصل به دونالد ترامب مباشرة ليقول له: "ستكون سفيري. سفير في إسرائيل. ستذهب إلى هناك. ستكون رائعًا."

مايك هوكابي أوضح أنه لم يكن ليقبل أي منصب فيدرالي. لكن عرض أن يصبح سفيراً في إسرائيل كان له، بحسب قوله، معنى خاصاً.

لقد شبّه هذه اللحظة بتعبير من سفر أستير: «لوقت مثل هذا»، وهو تعبير غالبًا ما يرتبط بمهمة يتم تلقيها في فترة تاريخية حاسمة.

كما استشهد السفير بالنبي يوشعيا: « ها أنذا يا رب، أرسلني »، موضحاً أنه شعر بهذا التعيين كدعوة شخصية.

كما أشار مايك هاكابي أيضًا إلى زيارته الأولى لإسرائيل عام 1973، مؤكدًا أن البلاد لم تكن آنذاك بعد "دولة الشركات الناشئة" التي أصبحت عليها اليوم. وأشاد بالتحول الاقتصادي والتكنولوجي لإسرائيل، مشددًا على أنه رغم الحروب والتهديدات الإقليمية، فقد نجحت البلاد في بناء اقتصاد متنامٍ.