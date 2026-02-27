هذه العقود الأمنية التي وُقعت مع الهند خلال زيارة مودي

خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تم عقد العديد من الصفقات وتوقيع عقود أمنية بارزة - هذا ما نشره لأول مرة المراسل السياسي غاي عزريئيل. من بين العقود: تصدير صواريخ جو-جو بعيدة المدى، أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة متقدمة.

حتى قبل زيارة مودي، أفيد أن إسرائيل وافقت على مشاركة الهند بتكنولوجيا دفاعية متقدمة، منها أنظمة ليزر وأنظمة إطلاق عن بُعد، في إطار تعاون أوسع مما كان متاحًا في السنوات السابقة.

على خلفية التوتر المستمر مع باكستان، يسعى رئيس وزراء الهند مودي لتعزيز الدفاع على الجبهة الداخلية ضد تهديد الصواريخ بعيدة المدى.

فقط في شهر مايو الماضي، شنت الهند عملية "سيندور" ردًا على هجوم في بيلغام، حيث قُتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. خلال العملية، هوجمت عدة مواقع في باكستان وفي مناطق جامو وكشمير، مما دفع الجيش الباكستاني لشن هجوم مضاد.

انتهت العملية بعد عدة أيام بوساطة من الولايات المتحدة، حيث كتب الرئيس ترامب في حسابه على شبكة TruthSocial، دون أن يفصل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين: "يسعدني أن أبلغكم بأن الطرفين وقعا على وقف فوري لإطلاق النار، تهانينا للدولتين على استخدامهما للمنطق البسيط لديهما".