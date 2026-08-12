مسؤول إيراني كبير: لا توجد مباحثات لتمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لا تجري حاليًا أي مباحثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن الاتفاق القائم لا يتضمن، من وجهة النظر الإيرانية، موعدًا محددًا لانتهائه.

وقال المسؤول: "من وجهة النظر الإيرانية، لا يوجد تاريخ بدء لوقف إطلاق النار، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده".

واتهم المسؤول الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من التوصل إليه، قبل أن تنسحب منه بعد أيام، بحسب روايته.

وأضاف أن أحد الملفات المطروحة في المباحثات يتعلق بعودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماتها، لكنه أشار إلى عدم إحراز أي تقدم حتى الآن في هذا الملف.