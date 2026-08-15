في أحدث تحرك بحري أميركي في المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، دخلت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" بحر العرب، بحسب ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم السبت.

ونشرت "سنتكوم" صورة لطائرات تابعة للبحرية الأميركية تقلع من سطح الحاملة، وقالت إن "جورج إتش دبليو بوش» تبحر في بحر العرب دعماً للأمن في الشرق الأوسط". وتأتي الخطوة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن"، التي أمضت أكثر من 260 يوماً في الانتشار، وسط مطالب في الكونغرس بالحصول على معلومات بشأن ظروف طاقمها والصحة النفسية للبحارة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال، أمس الجمعة، إن "مدة انتشار ’أبراهام لنكولن’، المستمرة منذ نحو تسعة أشهر، ليست طويلة بما يكفي"، مقللاً من المخاوف المتعلقة بالإرهاق وظروف المعيشة على متنها. وسُئل ترامب قبل توجهه إلى نيويورك عن طول مهمة الحاملة، فقال"هذه السفينة تتحرك الآن، أو ستتحرك قريباً جداً، وستحل محلها سفينة أخرى مشابهة جداً". وأضاف أن "مدة انتشارها كانت ليست طويلة بما يكفي".