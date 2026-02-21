وسط التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لن تخضع لضغوط القوى العالمية، وندد بما اعتبره محاولات ترهيب تهدف إلى إجبار طهران على تقديم تنازلات. وقال "تتزاحم القوى العالمية لإجبارنا على الخضوع... لكننا لن نخضع رغم كل المشاكل التي يخلقونها لنا".

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد المواجهة الدبلوماسية بشكل خطير نحو مواجهة عسكرية محتملة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخراً بأنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ. كما حذر من أن على طهران التوصل إلى اتفاق "في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا فإن أموراً سيئة للغاية قد تحدث"

وتطالب واشنطن بتفكيك قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، بينما ترفض طهران التخلي التام عن برنامجها، الذي تقدمه على أنه برنامج مدني. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن البنتاغون قدّم للبيت الأبيض عدة سيناريوهات عسكرية، من بينها خيارات توجيه ضربات دقيقة. وتتصاعد حدة الخطاب من كلا الجانبين، ويبدو أن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي تتضاءل. وإذا لم يتم التوصل إلى حل وسط سريعاً، فقد يتصاعد الموقف من حرب كلامية إلى مواجهة مفتوحة، ما قد يُفضي إلى عواقب إقليمية وخيمة.