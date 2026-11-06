استهداف دور العبادة اليهودية: إسرائيل تحذر من هجمات تزداد عنفاً حول العالم

تعرضت دار عبادة تابع للجالية اليهودية الأرثوذكسية مؤخراً لعملية تخريب، حيث ألقي حجرٌ باتجاه كنيس يهودي، مما أدى إلى تحطيم نافذة في الطابق الثالث. ففي منطقة أندرلخت ببروكسل، وهو ما كُشف عنه يوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ويجري حالياً التحقيق في هذا الحادث الذي اكتُشف في 27 أكتوبر/تشرين الأول، دون التمكن من تحديد هوية الفاعل.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاوف التي أثارها تقريرٌ صادر يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية، وذلك قبل أيام قليلة من الذكرى الثامنة والثمانين لـ "ليلة البلور" (Kristallnacht) التي توافق التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويستعرض التقرير التهديدات والهجمات التي استهدفت المؤسسات اليهودية في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسبتمبر/أيلول 2026، مشيراً إلى تطورٍ مقلق؛ إذ باتت الاعتداءات تنطوي على احتمالية أكبر لإيقاع قتلى، حتى في ظل انخفاض العدد الإجمالي للتهديدات.

ومن بين الأساليب الموثقة: عمليات إطلاق النار، والحرائق المتعمدة، واستخدام زجاجات المولوتوف، ومحاولات الدهس بالسيارات. كما يتعرض المصلون للاستهداف أثناء توجههم إلى دور العبادة أو عودتهم منها، لا سيما خلال يوم السبت (السبات) والأعياد اليهودية.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد بلاغات القنابل الكاذبة ضد الكنس من 1009 بلاغات في عام 2023 إلى 59 في عام 2025. وفي المقابل، ارتفع عدد الهجمات التي استُخدمت فيها أسلحة فتاكة من 23 هجوماً في عام 2024 إلى 32 في عام 2025، وفقاً للبيانات التي أوردتها الوزارة. أما في المملكة المتحدة، فقد رصدت منظمة "صندوق الأمن المجتمعي" (Community Security Trust) 227 حادثة مرتبطة بالكنس خلال عام 2025، من بينها 50 حادثة استهدفت مصلين كانوا في طريقهم إلى دور العبادة أو عائدين منها.

كما تبدو كندا أيضاً عرضةً لمخاطر كبيرة في هذا الصدد. في تورونتو، تعرضت جماعة "شاعري توراة" (Shaarei Torah) لأعمال تخريب أو حرائق في عشر مناسبات. كما تعرضت عدة معابد يهودية لإطلاق نار في مارس 2026. وفي فرنسا، يشير التقرير -ضمن أمور أخرى- إلى إحباط مخطط لهجوم في شهر يوليو بالقرب من معبد يهودي في سارسيل، وذلك بعد العثور على أسلحة داخل إحدى المركبات.

وهناك مصدر قلق آخر يتمثل في الاشتباه باللجوء إلى شبكات إجرامية محلية لتنفيذ هجمات ضد مؤسسات يهودية. وتشير الوزارة إلى تحقيقات أُجريت في كندا وأستراليا، بالإضافة إلى شبهات حول تورط جهات خارجية، لا سيما من إيران، في توجيه هذه العمليات.

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وبالنسبة لآفي كوهين-سكالي، المدير العام في الوزارة الإسرائيلية، فإن هذه المعطيات تشكل "ناقوس خطر جاداً" للدول. وتدعو الوزارة الحكومات إلى تعزيز حماية المؤسسات اليهودية، لا سيما مع اقتراب ذكرى "ليلة البلور" (Kristallnacht).