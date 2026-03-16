وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات لحلفائه التقليديين، وأيضًا الأقل تقليديين، بهدف حشد الدعم وتأمين مرور السفن في مضيق هرمز. في مقابلة مع "فايننشال تايمز" اليوم (الاثنين)، حذر ترامب حلف الناتو من "مستقبل سيئ جدًا" إذا لم يقدم الحلفاء المساعدة في فتح مضيق هرمز، وقال إنه قد يؤجل أيضًا قمة مخطط لها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلا أن هذه الخطوة لم تحظ بالدعم الذي كان يأمله رئيس الولايات المتحدة.

"أعتقد أن على الصين أيضًا أن تساعد، لأن الصين تحصل على 90% من نفطها من المضائق"، قال ترامب للصحيفة، وأضاف أنه كان يفضل معرفة موقف بكين قبل الزيارة المخطط لها. "من الممكن أن نؤجل"، قال عن الرحلة. وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بسانت، ونائب رئيس وزراء الصين، ها لي فنغ، يجريان هذه الأيام محادثات تحضيرية في باريس لتمهيد الطريق لزيارة ترامب إلى بكين للقاء شي في نهاية مارس.

عن حلفاء الناتو قال ترامب: "من المناسب فقط أن الأشخاص الذين يستفيدون من المضيق يساعدون في التأكد من أن شيئًا سيئًا لن يحدث هناك"، وأضاف: "إذا لم يكن هناك رد أو إذا كان الرد سلبيًا، أعتقد أن ذلك سيكون سيئًا جدًا لمستقبل الناتو".

عندما طُلب منه توضيح نوع المساعدة التي يريدها، قال ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إن المساعدة قد تشمل أجهزة إزالة الألغام وأصول عسكرية أخرى لمواجهة الطائرات المسيّرة والألغام البحرية. ودعا ترامب يوم السبت الدول إلى إرسال سفن حربية للحفاظ على الممر المائي الضيق مفتوحًا للملاحة، بينما تواصل القوات الإيرانية شن هجماتها، وقال إنه يأمل أن ترسل دول، من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، سفنًا إلى المنطقة.

عدد من قادة العالم قد ردوا بالفعل على طلب ترامب، ונبدو أنه في الوقت الحالي لا توجد دولة تعتزم الاستجابة بشكل ملزم.

عن إسرائيل، قال ترامب الليلة: إيران تريد بشدة التحدث لكني لا أعتقد أنهم مستعدون، ولا أعرف إذا كنت أريد صفقة مع إيران. إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز.

قالت رئيسة وزراء اليابان تاكائيتشي إن اليابان لن ترسل سفنًا حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط.

وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ قالت إن أستراليا لن ترسل سفن. "نحن نعلم مدى أهمية هذا الأمر بشكل استثنائي، لكنه ليس شيئًا طُلب منا أو أننا نساهم فيه."

مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي: "سندرس بعناية طلب ترامب، وسنتخذ قرارًا بعد دراسة دقيقة."

وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند قال إن بريطانيا تدرس "كل خيار" للمساعدة في تأمين مضيق هرمز: "هناك طرق مختلفة يمكننا من خلالها المساهمة".

رفض المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن القول ما إذا كانت بلاده تخطط لنشر أصول بحرية في المنطقة، وقال لشبكة CNN يوم السبت إن "جميع الأطراف لديها مسؤولية ضمان إمدادات طاقة مستقرة وغير منقطعة".