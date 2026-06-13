في مواجهة تصاعد التوترات مع تركيا والتطور السريع للصراعات الحديثة، تتجه اليونان إلى استخلاص دروسًا مباشرة من الحروب التي شنتها إسرائيل وأوكرانيا لتكييف استراتيجيتها الدفاعية. وفي منتدى اقتصادي عُقد في أثينا، أعرب وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، عن قلقه إزاء ما وصفه بالتهديد المستمر من تركيا في شرق المتوسط.

واستنكر تحديدًا حادثة جوية وقعت مؤخرًا، حيث يُزعم أن طائرات مقاتلة تركية من طراز إف-16 عرقلت رحلات جوية كانت تقل عددًا من وزراء الدفاع الأوروبيين إلى قبرص. واتهم أنقرة بتأجيج مناخ التوتر، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يرغب في المساهمة في تصعيد الموقف.

وبعيدًا عن النزاع اليوناني التركي، شدد نيكوس ديندياس على الدروس المستفادة من الصراعات الأخيرة، ولا سيما المواجهة بين إسرائيل وإيران. بحسب قوله، أظهرت العمليات العسكرية الأخيرة واقعًا استراتيجيًا جديدًا: استخدام صواريخ متطورة وباهظة الثمن لاعتراض طائرات مسيّرة رخيصة الثمن تُنتج بأعداد كبيرة.

هذا التطور، الذي لوحظ بالفعل في أوكرانيا، يدفع أثينا إلى إعادة النظر جذريًا في نموذجها الدفاعي. أعلن الوزير أن اليونان تعمل على إنشاء مجمع صناعي ضخم مُخصّص للإنتاج واسع النطاق للأنظمة ذاتية التشغيل والطائرات المسيّرة. الهدف هو تصنيع عشرات الآلاف من الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة سنويًا، لا سيما باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. تعتقد أثينا أن هذه القدرة أصبحت ضرورية لمواجهة التهديدات الناشئة ومنع الطائرات المسيّرة الرخيصة من إغراق أو تجاوز أنظمة الدفاع الأكثر تكلفة.

بالنسبة لليونان، تُشير الحروب الحالية إلى دخول حقبة عسكرية جديدة، حيث يُمكن أن تُضاهي كمية الطائرات المسيّرة واستقلاليتها وتكلفتها المنخفضة قوة الأسلحة التقليدية الأكثر تطورًا.