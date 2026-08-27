يتجنب الخروج للشرفات: تفاصيل جديدة عن محاولة إيران اغتيال يائير نتنياهو

المراسل المختص بالشؤون الدبلوماسية، عميحاي شتاين، نشر الأربعاء تفاصيل جديدة حول المحاولة الإيرانية لاغتيال يائير نتنياهو في ميامي. في العامين الأخيرين كان نِتنياهو الابن يتصرف بحذر في ميامي خشية التعرض للأذى - وأحياناً كان يمتنع حتى عن الخروج إلى الشرفات. في الواقع، بدأ باتخاذ هذا الحذر قبل وقت طويل من محاولة الاغتيال.

كما ذُكر، اليوم أُفيد في شبكة Newsmax أن يائير نتنياهو كان هدف الإيرانيين للاغتيال، وذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء بصوته أنه كانت هناك محاولة إيرانية لقتل أحد أبنائه.

مصدر في النظام القضائي الأمريكي أشار إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية كشفت التفاصيل في ديسمبر الماضي - ونبّهت السلطات في الولايات المتحدة بذلك. كما يتبين من التقرير، فإنه بحسب التقديرات - عملاء إيرانيين كانوا قد تواجدوا بالفعل في منطقة هالنديل بيتش القريبة من ميامي، وتابعوه.

نتنياهو، الذي يحيط به حراس أمن إسرائيليون في جميع الأوقات، تم نقله على وجه السرعة من الولايات المتحدة عائداً إلى إسرائيل، واضطر إلى ترك أغراضه خلفه. كما هو معروف، يائير نتنياهو انتقل للعيش في فلوريدا قبل حوالي ثلاث سنوات، وكان يواصل زيارة إسرائيل بين الحين والآخر.