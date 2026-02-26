تقرير: حاملة الطائرات فورد غادرت كريت باتجاه حيفا

تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط: حاملة الطائرات الأكبر في العالم، (USS) جيرالد ر. فورد، في طريقها نحو حيفا، وذلك حسبما أفادت اليوم (الخميس) وكالتا رويترز وAP. في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام في اليونان أن فورد غادرت القاعدة البحرية التابعة للناتو في كريت، بعد أن رست أربعة أيام في قاعدة خليج سودا لغرض التزود بالمؤن.

من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات "فورد"، التي تعمل بالطاقة النووية، إلى إسرائيل خلال 24 ساعة وتنضم إلى حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" والمرافقة لها، اللتين وصلتا إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي. حاملة الطائرات التي دخلت الخدمة في عام 2017، يبلغ طولها 334 مترًا وطاقمها يقارب 4600 شخص. آخر مرة نشرت فيها الولايات المتحدة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط كانت في يونيو 2025، خلال قصف منشآت النووية الإيرانية في عملية "مع كلبئ".

بالإضافة إلى ذلك، يتمركز في قاعدة سلاح الجو موفق السلطي شمال الأردن ما لا يقل عن 18 طائرة مقاتلة أمريكية شبحية من طراز F-35 لايتنينغ II، ووفقًا لصور أقمار صناعية صينية، يوجد في قاعدة عوفدا 11 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-22 "رابتور" وبطاريات دفاع جوي.

تواصل الولايات المتحدة بناء منظومة كبيرة من أنظمة الأسلحة في الشرق الأوسط على خلفية المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران التي استؤنفت في وقت سابق اليوم في جنيف، وقد نشرت سفناً وطائرات في المياه القريبة والقواعد الأمريكية المنتشرة في أنحاء المنطقة.