إيران تهدد إسرائيل والولايات المتحدة بالانتقام في حال عدم التزامهما بمذكرة التفاهم

حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن بلاده ستستأنف إجراءاتها "الانتقامية إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمذكرة التفاهم الموقعة الشهر المنصرم بين واشنطن وطهران". وقال "إيران ستطالب بالتنفيذ الكامل للالتزامات الواردة في الاتفاق". وأضاف "في حال نكثت واشنطن وإسرائيل بالتزاماتهما، فإن طهران سترد بإجراءات متناسبة".

كما صرح المسؤول الإيراني بأن "الولايات المتحدة تدرك أن الحل العسكري ضد إيران ليس خيارًا مطروحًا، مؤكدًا مجددًا التزام بلاده بالتقيد ببنود الاتفاق. يُذكر أن إسرائيل لم تشارك في المفاوضات التي أفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم، كما نأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه عن الاتفاق.

مع ذلك، ينص البند الافتتاحي، الذي يحدد إنهاءً نهائياً للنزاع ويستبعد أي استئناف للأعمال العدائية، على أنه لا يُلزم الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل يُلزم حلفاءهما أيضاً. وتواصل السلطات الإسرائيلية انتقاد الاتفاق بشدة، بحجة أنه لا يحقق الأهداف الرئيسية المعلنة خلال الحرب، ولا سيما القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، وتهيئة الظروف الكفيلة بإضعاف نظام طهران بشكل دائم.