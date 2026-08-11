أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في بناء نموذج قائم على الاستقرار والسلام والازدهار، رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

وقال تركي الفيصل، خلال مشاركته في فعالية أكاديمية الخليج للقيادة والابتكار (GALI) في مدينة ريدينغ البريطانية، إن الدبلوماسية والتحالفات الدولية والقوة الناعمة والتماسك الداخلي أسهمت في الحفاظ على أمن دول الخليج واستقرارها وتعزيز نجاحها الاقتصادي.

وفي كلمة بعنوان "الخليج والواقع الاستراتيجي الجديد"، تناول الأمير تركي الفيصل التحولات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار إلى أن استقرار الأنظمة السياسية وحكمة القيادات الخليجية مكّنا دول مجلس التعاون من التركيز على التنمية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، لافتًا إلى أن "رؤية السعودية 2030" وغيرها من الرؤى الخليجية تعكس تطلع دول المنطقة إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

موقف خليجي موحد تجاه إيران

وشدد تركي الفيصل على أن التحولات الراهنة تستدعي تعزيز التضامن بين دول مجلس التعاون وصياغة رؤية استراتيجية مشتركة لحماية أمنها ومصالحها.

ودعا إلى تبني موقف خليجي موحد تجاه إيران، يقوم على مطالبتها بتغيير سلوكها والتوقف عن التدخل في شؤون دول الجوار، والعمل على تعزيز علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة.

القضية الفلسطينية وإسرائيل

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد تركي الفيصل أهمية التوصل إلى حل عادل، معتبرًا أن أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من تطورات أثرت بصورة عميقة في أوضاع الشرق الأوسط، وأظهرت الحاجة إلى معالجة جذور الصراعات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما دعا إلى بلورة رؤية خليجية موحدة تجاه إسرائيل وسياساتها، مؤكدًا أن التطورات الحالية تتطلب العمل من أجل تحقيق سلام عادل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويجنب المنطقة المزيد من الحروب والصراعات.

دعوة للشباب الخليجي

وفي ختام كلمته، شدد الأمير تركي الفيصل على أهمية دور الشباب وقادة المستقبل في مواجهة التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، داعيًا إياهم إلى دراسة تاريخهم والاستفادة من تجارب قياداتهم، إلى جانب اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في قيادة بلدانهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.