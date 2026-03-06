الرئيس الإيراني:"عدة دول بدأت جهود الوساطة لإنهاء الحرب"

في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، أن عدة دول بدأت جهود الوساطة لإنهاء الحرب"، وأشار في رسالة نشرها على منصة إكس"، إلى وجود مبادرات دبلوماسية جارية لمحاولة نزع فتيل الأزمة. وكتب: "بدأت بعض الدول جهود الوساطة".

وأضاف: "يجب أن تستهدف الوساطة أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع". وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاشتباكات والضربات العسكرية في المواجهة القائمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما يُؤجج المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع.

وأكد بيزشكيان على أن "إيران لا تزال مصممة على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية في مواجهة الهجمات. وصرح قائلاً: "لنكن واضحين: نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة، لكننا لن نتردد في الدفاع عن كرامة وسيادة أمتنا".مشددا على ضرورة أن تتناول أي مبادرة وساطة الأسباب الجذرية للصراع. ووفقاً له، لن تنجح المفاوضات إلا إذا تناولت مسؤوليات من أشعلوا فتيل الحرب، بحسب طهران.