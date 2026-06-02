رومان غوفمان يباشر عمله برئاسة الموساد بقرار فصل مثير للجدل

مستشارة الاتصال الخارجية للموساد، والتي تم توظيفها بنظام التعاقد الخارجي ولا يمكن نشر اسمها، أنهت عملها في المنظمة فور تولي اللواء رومان جوفمان منصب رئيس الموساد، وذلك بسبب قرار جوفمان بعدم تمديد التعاون معها، حسبما أفاد اليوم (الثلاثاء) مراسل الشؤون القانونية في القناة العبرية أفيشاي غرينتسايغ.

على مدى سنوات، كانت المستشارة شخصية مهمة في إدارة العلاقة بين الموساد ووسائل الإعلام، وفي نقل مواقف رئيس الموساد في قضايا مختلفة. على مر السنين سُمعت انتقادات حول عملها كمستشارة خارجية، وذلك جزئياً بسبب حقيقة أن هوية عملائها الآخرين والمصالح التجارية المرتبطة بهم ليست معروفة للجمهور.

وفقاً للمعلومات التي وصلت إلى i24NEWS، لم تُعقد بين جوفمان ومستشارة الإعلام جلسة تسليم منظمة قبل انتهاء مهامها. حتى يوم أمس، ما زالت المستشارة مسؤولة عن حفل تقاعد رئيس الموساد المنتهية ولايته، ديدي برنياع. وعلّقت مستشارة الإعلام على النشر وقالت: "أبلغت مسبقاً أنني سأغادر".