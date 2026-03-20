دونالد ترامب يهاجم حلف الناتو ويتهم حلفاءه بـ"الجبن" في مواجهة إيران: "لن ننسى هذا"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهمًا إياها بعدم تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وفي رسالة نشرها على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، وندد بما اعتبره نقصًا في التزام حلفائه الأوروبيين في صراع يراه حاسمًا للأمن الدولي.

وقال في منشور على "تروث سوشيال"، إن الحلف بدون الولايات المتحدة "نمر من ورق". وأضاف: "لم يريدوا أن يحاربوا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. والآن، بعد أن فزنا بالمعركة عسكرياً، بدون أي خطر عليهم، يشكون من أسعار النفط المرتفعة التي سيجبرون على دفعها، ولكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة، وهي السبب الوحيد وراء أسعار النفط المرتفعة". وتابع: "مهمة بسيطة جداً ليقوموا بها، وبمخاطرة ضئيلة للغاية. إنهم جبناء، وسوف نتذكر ذلك".

ويعتقد الرئيس الأمريكي أن هذه الدول نفسها تشكو الآن من التداعيات الاقتصادية للصراع، ولا سيما ارتفاع أسعار النفط، دون أن تشارك في الجهود العسكرية. كما يتهمها برفض المساهمة في العمليات التي تُعتبر استراتيجية، مثل تأمين مضيق هرمز، وهو نقطة محورية في تجارة الطاقة العالمية. وبلهجة اتهامية حادة، وصف دونالد ترامب بعض الحلفاء بـ"الجبناء"، مختتماً رسالته بتحذير: "لن ننسى هذا". يُمثل هذا التصريح مرحلة جديدة في التوترات بين واشنطن وشركائها في حلف الناتو، والتي تعاني أصلاً من توترات بسبب الخلافات حول قضايا الدفاع وتقاسم العبء العسكري.

تأتي هذه التصريحات وسط تصعيد حاد في الشرق الأوسط، حيث تُعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة. كما تُوضح رغبة الإدارة الأمريكية في دفع حلفائها للمشاركة بشكل أكبر في العمليات الاستراتيجية، تحت طائلة توتر العلاقات عبر الأطلسي.