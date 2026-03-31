تقرير: ترامب مستعد لإنهاء العملية حتى إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً

كشف مسؤولون في الإدارة هذا الصباح (الثلاثاء) في "وول סטרيت جورنל" أن الرئيس ترامب مستعد لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا في معظمه. ووفقًا للتقرير، يقدّر ترامب ومساعدوه أن فتح الممر المائي بالقوة قد يتجاوز الجدول الزمني المحدد للحرب وهو من أربعة إلى ستة أسابيع. وتفهم الإدارة أن هذا يعني ترك سيطرة إيرانية قوية على المضيق في المدى القصير، مع تأجيل معالجة القضية إلى وقت لاحق.

وفقاً لتلك المصادر، ترامب قرر أن الأهداف المركزية هي تقليص القوة البحرية ومخزون الصواريخ الإيراني، وليس فتح المضيق فوراً. الخطة الحالية تتضمن تقليل حدة القتال بعد تحقيق هذه الأهداف وممارسة ضغط دبلوماسي على طهران لاستئناف التجارة. وأضافت المصادر أنه إذا فشل المسعى الدبلوماسي، فإن واشنطن ستضغط على حلفائها في أوروبا والخليج لقيادة إعادة فتح المضيق بأنفسهم.

في حين هدد ترامب على الشبكات الاجتماعية بضرب البنى التحتية النفطية إذا لم يتم فتح المضيق "على الفور"، فإنه في محادثات داخلية قلّل أحيانًا من أهميته بالنسبة للولايات المتحدة وادّعى أن هذه مشكلة يجب على دول أخرى حلها.

بدون ممر آمن، ستواصل طهران تهديد التجارة العالمية حتى التوصل إلى اتفاق أو إنهاء الأزمة بالقوة. مع ذلك، أشار مسؤولون حاليون وسابقون شاركوا في التخطيط في محادثات مع "الجورنال" إلى أنهم يعتقدون أن قدرة إيران على السيطرة على المضيق ستتآكل كلما استمرت أصولها العسكرية في التضرر. أما بالنسبة لترامب، فإن الخيارات العسكرية لفتح المضيق لا تزال بمثابة دعم احتياطي، لكنها ليست على رأس أولوياته الفورية.