أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ظهروا بالزي الرسمي للجيش السوري، برفقة الجنرال مظلوم عبدي، في خطوة مرتبطة بتنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني حول إعادة تنظيم البنية العسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار المرصد إلى أن ظهور عناصر قسد بالزي الرسمي يُعد مؤشراً على بدء إعادة هيكلة بعض التشكيلات التابعة لها، تمهيداً لدمجها ضمن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، ضمن مساعٍ لتوحيد المرجعيات العسكرية تحت إدارة واحدة.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع انتشار مشترك لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات الأمن العام في محيط وريف مدينة عين العرب (كوباني)، في إطار التحضيرات لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها، وسط ترقب لإعلانات رسمية تحدد الإطار النهائي لهذه الإجراءات.