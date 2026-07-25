أعلنت القوات الإسرائيلية أنها نفذت عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية، ليلة الجمعة وطوال صباح السبت، أسفرت عن اعتقال أكثر من 70 مطلوباً. وقد سُلم المعتقلون إلى الأجهزة الأمنية لاستجوابهم.

كما نفذ الجنود، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، عملية عسكرية على مستوى لواء في قرية تل، مقر إقامة منفذ هجوم ، أمس الجمعة. وأُلقي القبض هناك على 11 مشتبهاً مطلوباً، بينما خضع نحو 80 آخرين للاستجواب. وفي منطقة مناشيه، فتشت القوات أكثر من 300 موقع، وألقت القبض على عدد من المطلوبين التابعين لحماس، بالإضافة إلى أفراد متورطين في التخطيط لهجمات بالقنابل.

وفي منطقة بنيامين، أُلقي القبض على نحو 20 مشتبهاً مطلوباً، يُشتبه بتورطهم في التخطيط لهجمات، أو تفجيرات بزجاجات المولوتوف، أو تهريب أسلحة. كما خضع نحو 50 مشتبهاً آخر للاستجواب. وفي لواء إفرايم، ألقت القوات القبض على 15 مشتبهاً مطلوباً، بينهم عناصر من حماس، وأفراد متهمون بالتحريض على العمليات العدائية، وشخص كان يخطط لهجوم. كما أُلقي القبض على عنصر آخر مطلوب من حماس في منطقة طولكرم.

كما أُلقي القبض على 16 مشتبهاً متهمين بالتحريض، أو الانتماء إلى حماس، أو تهريب الأسلحة. كما صادرت القوات الإسرائيلية عدداً من بنادق الصيد.