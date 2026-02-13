على هامش "مؤتمر ميونيخ ‌للأمن": زيلنسكي ورضا بهلوي يدينان التعاون بين روسيا وإيران

على هامش "مؤتمر ميونيخ ‌للأمن، عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، اجتماعا مع ‌رضا ​بهلوي، ‌نجل آخر شاه ​لإيران وأحد أكبر قادة المعارضة، وقال زيلنسكي، ‌في ​منشور ‌على له ‌منصة "إكس":"ناقشنا أهمية تشديد العقوبات ‌على النظام الإيراني، وأي أنظمة ديكتاتورية أخرى"، مضيفًا أن كلاهما أدان التعاون بين روسيا وإيران.

https://x.com/i/web/status/2022417876460752901 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكان زيلينسكي قد أدان الشهر المنصرم، حملة القمع الدموية التي شنتها إيران ضد المتظاهرين، الأمر الذي أثار استنكارًا شديدًا من كبير الدبلوماسيين الإيرانيين. وقال في دافوس: "كان هناك الكثير من الحديث عن الاحتجاجات في إيران، لكنها غرقت في الدماء. لم يقدم العالم المساعدة الكافية للشعب الإيراني، بل وقف مكتوف الأيدي. ماذا ستؤول إليه إيران بعد إراقة الدماء هذه؟ إذا نجا النظام، فإنه يوجه رسالة واضحة لكل مستبد: اقتلوا ما يكفي من الناس، وستبقون في السلطة." أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غضباً شديداً في منشور باللغة الإنجليزية على منصة "إكس"، متهماً الرئيس الأوكراني بأنه "يستنزف أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين".

وتابع عراقجي بغضب: "يدعو زيلينسكي علناً وبلا خجل إلى عدوان أمريكي غير مشروع على إيران"، منتقداً مسيرة الرئيس الأوكراني السابقة كممثل كوميدي: "لقد سئم العالم من المهرجين المرتبكين، يا سيد زيلينسكي".