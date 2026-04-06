"أنتجوا مواد متفجرة بتوجيهات ايرانية": تفاصيل جديدة من القضية الأمنية الخطيرة قيد التحقيق

أحبطت أجهزة الأمن وشرطة إسرائيل نشاطًا خطيرًا نُفذ من قبل مواطنين إسرائيليين لصالح جهات معادية. هذا ما يتبين من قرار المحكمة الصادر صباح اليوم (الإثنين)، والذي سمح بنشر ملخص موسع عن التحقيق الحساس الجاري في الوحدة القطرية للتحقيق في الجريمة الدولية (ياحبال) في لاهف 433، بناءً على طلب صحيفة "يسرائيل اليوم".

نتائج التحقيق تثير شبهات قوية بأن عدة مشتبه بهم قدموا خدمات مختلفة لجهات إيرانية. ووفقًا للمعلومات التي سُمح بنشرها، لم تقتصر النشاطات على نقل معلومات أو اتصال أولي فقط؛ بل عمل المشتبه بهم في القضية بناءً على طلب الجهات الإيرانية على إنتاج مواد متفجرة، بل وأجروا تجارب فعلية على المواد التي قاموا بصنعها.

كما هو معلوم، سمح القضاء يوم الجمعة الماضي بنشر أن الشاباك ووحدة "يَحبال" في لاهف 433 يديرون تحقيقًا ذو جوانب أمنية في شبهات لإحدى قضايا التجسس الأخطر التي تم التحقيق فيها حتى الآن. ووفقًا لبيان المحكمة في نفس اليوم، ركز التحقيق على عدد من المشتبهين الذين يُشتبه بأنهم كانوا على اتصال مع جهات إيرانية وقدموا لهم خدمات مختلفة. في المؤسسة الأمنية يعرّفون القضية بأنها "تصعيد نوعي" هام في نشاط الاستخبارات الإيرانية داخل أراضي الدولة.

تنضم هذه القضية إلى سلسلة من محاولات تم الكشف عنها في العام الأخير، حيث تواصلت جهات استخباراتية إيرانية مع إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أحيانًا تحت هوية مزيفة، وعرضوا عليهم أموالًا مقابل تنفيذ مهام. بينما في حالات سابقة تركزت التقارير في الغالب على تصوير مواقع أمنية، فإن الحالة الحالية تمثل تصعيدًا كبيرًا يشمل التعامل مع مواد متفجرة وتجارب عملياتية.