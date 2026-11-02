ليبرمان: المعارضة الإسرائيلية فشلت وخسرنا 7 إلى 8 مقاعد بسبب الحديث عن حكومة أقلية

حمّل رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت ومقربيه مسؤولية إخفاق المعارضة الإسرائيلية في الانتخابات، معتبرًا أن الحديث عن تشكيل حكومة أقلية خلال الأيام الأخيرة قبل الاقتراع أدى إلى خسارة ما بين 7 و8 مقاعد.

وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفي إن المعارضة «فشلت»، مضيفًا أن حصولها على 48 مقعدًا أقل بكثير مما كانت تتوقعه.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق آيزنكوت وفريقه، متهمًا إياه بإدارة «حملة انتخابية أنانية».

وتابع ليبرمان أن المعارضة خسرت، وفق تقديره، ما بين 7 و8 مقاعد خلال الأيام العشرة الأخيرة من الحملة الانتخابية، بسبب التصريحات والمواقف المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة أقلية.