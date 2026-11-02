الرئيس الإيراني: سنحاول حل الأزمة عبر الحوار.. وخامنئي يمنح الحكومة صلاحيات للمضي في المسار الدبلوماسي مع واشنطن
وفقًا لمجلة "ذا أتلانتيك"، يشعر الرئيس بالإحباط إزاء الوضع ويفكر في شن هجوم فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي • الجيش الإسرائيلي ينهي عملية في الخليل
أخبار لحظة بلحظة، 02.11.26: أبرز أخبار اليوم، والتحديثات المستمرة، وأهم العناوين.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إنهاء عملية عسكرية في الخليل. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شنّ هجوم على إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، ويبحث عن كبش فداء.
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أسعار النفط تهوي 6% بعد مؤشرات إيجابية على تقدم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6% إلى 106.54 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة مماثلة إلى 97.6 دولار، وسط مؤشرات على تقدم المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.
الرئيس الإيراني: سنحاول حل الأزمة عبر الحوار.. وخامنئي يمنح الحكومة صلاحيات للمضي في المسار الدبلوماسي مع واشنطن
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لوسائل الإعلام الرسمية، إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات للمضي قدمًا في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، مضيفًا: «سنحاول حل المشكلة عبر الحوار».
ليبرمان: المعارضة الإسرائيلية فشلت وخسرنا 7 إلى 8 مقاعد بسبب الحديث عن حكومة أقلية
حمّل رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت ومقربيه مسؤولية إخفاق المعارضة الإسرائيلية في الانتخابات، معتبرًا أن الحديث عن تشكيل حكومة أقلية خلال الأيام الأخيرة قبل الاقتراع أدى إلى خسارة ما بين 7 و8 مقاعد.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفي إن المعارضة «فشلت»، مضيفًا أن حصولها على 48 مقعدًا أقل بكثير مما كانت تتوقعه.
وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق آيزنكوت وفريقه، متهمًا إياه بإدارة «حملة انتخابية أنانية».
وتابع ليبرمان أن المعارضة خسرت، وفق تقديره، ما بين 7 و8 مقاعد خلال الأيام العشرة الأخيرة من الحملة الانتخابية، بسبب التصريحات والمواقف المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة أقلية.
اتهام شاب من شفاعمرو بمبايعة تنظيم «داعش» والتخطيط للسفر للانضمام إلى صفوفه
كُشف للمرة الأولى عن توجيه لائحة اتهام إلى محمد سويطات (21 عامًا)، من مدينة شفاعمرو، بتهمة مبايعة تنظيم «داعش»، ومواصلة نشاطه المرتبط بالتنظيم رغم استدعائه للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وتحذيره من الاستمرار في هذه الأنشطة في مايو/أيار 2024.
وبحسب تفاصيل الاتهام، جدد سويطات مبايعته للتنظيم مرتين إضافيتين رغم التحذير، كما بحث إمكانية السفر إلى الصومال أو اليمن أو أفغانستان، بهدف الانضمام إلى عناصر التنظيم والقتال إلى جانبهم ضد من وصفهم بـ«الكفار»، بما في ذلك القتال ضد إسرائيل.
وتنسب إليه لائحة الاتهام أيضًا نشر مواد ومضامين تابعة لتنظيم «داعش» عبر الإنترنت، إلى جانب الترويج لأفكار التنظيم بين أصدقائه في شفاعمرو، وإقناعهم بأن نهجه هو الطريق الصحيح الوحيد.
بعد أسبوع ونصف على هجوم إطلاق النار قرب مفرق الخليل.. القوات الإسرائيلية تنسحب من أحياء في الخليل
انسحبت قوات الأمن الإسرائيلية خلال ساعات الليل من الأحياء التي سيطرت عليها في مدينة الخليل خلال العملية العسكرية التي أعقبت هجوم إطلاق النار قرب مفرق يهودا قرب الخليل قبل نحو أسبوع ونصف.
وأعلنت القوات مصادرة أربعة أسلحة خلال العملية.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من «النخبة» التابعة لحماس في خان يونس
أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية عنصرين من وحدة «النخبة» التابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أحدهما شارك في الهجوم على كيبوتس نير عوز خلال هجوم 7 أكتوبر، وكان مسؤولًا عن الجاهزية العملياتية لعناصر الوحدة.
تقارير عربية: مقتل 3 أشخاص في غارات استهدفت جنوب ووسط قطاع غزة
أفادت تقارير إعلامية عربية بمقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات استهدفت مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة.
تقرير: ترامب يدرس ضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي ويبحث عن «كبش فداء»
أفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بالإحباط إزاء الوضع في إيران، ويدرس شن هجوم عسكري عليها فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وبحسب التقرير، يبحث ترامب عن «كبش فداء» لتحميله مسؤولية الوضع، ويوجه أصابع الاتهام إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، ووزير الحرب بيت هيغسيث، متهمًا إياهما بتقديم صورة مفرطة في التفاؤل بشأن مسار الحرب.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بشأن المواجهة مع إيران، وسط تباين التقديرات داخل الإدارة الأميركية بشأن تطورات الوضع والخيارات المطروحة.
تدعم الولايات المتحدة استئناف مبيعات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا بسرعة عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية، وذلك كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة قبل حلول فصل الشتاء المقبل، وفقًا لعدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والأوكرانيين الذين نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال.
ترامب يلوّح بتصعيد عسكري ضد إيران: «في مرحلة ما سيتعين علينا ضربهم بقوة»
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السبب الوحيد لعدم إنهاء المواجهة مع إيران حتى الآن هو رغبته في «التعامل بلطف وإنقاذ الأرواح»، مضيفًا أنه قد يأتي وقت يصبح فيه من الضروري توجيه ضربة قوية لطهران.
https://x.com/i/web/status/2117031958593060888
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هجمات سيبرانية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. قراصنة يرسلون إنذارات كاذبة بهجوم نووي
شنّ قراصنة روس هجومًا إلكترونيًا على منظومة الإنذار والطوارئ الأوكرانية، وأرسلوا تحذيرات كاذبة تفيد بإطلاق سلاح نووي باتجاه البلاد. وردّ قراصنة أوكرانيون باختراق أنظمة الطوارئ الروسية وإرسال رسائل تحذيرية مماثلة تزعم إطلاق سلاح نووي باتجاه روسيا.