الجيش اللبناني: قائد الجيش ومسؤول أميركي عقدا اجتماع "استثنائيا" لبحث الوضع الأمني والتطورات على صعيد المنطقة

قال الجيش اللبناني في بيان،إن "قائد الجيش العماد رودولف هيكل عقد، اليوم السبت، اجتماعاً مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال القتالية مع إسرائيل الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد في قاعدة بيروت الجوية"، مشددا على أن "الاجتماع الذي كان استثنائياً شهد مناقشة الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة".

وأكد على أنه"جرى التشديد على أهمية دور الجيش اللبناني، وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية".

وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونال ترامب، الأربعاء المنصرم، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة الاكتفاء بعمليات عسكرية محدودة في لبنان، وتجنّب استئناف الحرب بشكل كامل، وذلك بعد أن وسّعت إسرائيل ضرباتها الجوية في لبنان"، وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليمات للجيش بالسيطرة على جنوب نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.

وأصدرت إسرائيل في مارس أوامر إخلاء لسكان جنوب النهر، وتم تحذير مئات الآلاف من الانتقال إلى شمال النهر، قبل أن يتم توسيع نطاق هذه الأوامر لاحقاً، وأصدر كاتس آنذاك تعليمات بتسريع هدم المنازل اللبنانية في "قرى الخطوط الأمامية"، زاعماً أن الخطوة "تأتي بهدف إنهاء التهديدات"، ودمر جسرين على نهر الليطاني.