مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون: إيران تواجه صعوبة في توجيه قواتها ميدانيًا

قالت مصادر أمريكية وإسرائيلية هذا المساء (الأربعاء) لقناة i24NEWS إن القدرة الإيرانية على إدارة الحرب وإعطاء التعليمات للميدان تضررت بشكل بالغ جداً. وأضافت المصادر أن "إطلاق الصواريخ الحالي عشوائي في معظمه، ويتم بدون تعليمات وبدون سياسة إطلاق - كل من يستطيع يطلق".

وقال المسؤولون "القدرة الإيرانية على إدارة الحرب وتمرير التعليمات للقوات على الأرض تضررت بشكل كبير". وأضاف أحدهم أن ذلك ناجم ليس فقط عن إصابة القيادة العليا—خاصة في اللحظات الأولى من العملية—بل أيضاً نتيجة هجمات ضد قادة في المستويات المتوسطة، وحدات ميدانية ومراكز القيادة.

بسبب هذا الخلل الجسيم، قال المسؤولون إن إطلاق الصواريخ التي نجحت إيران في تنفيذها كانت في معظمها عشوائية وغالبًا ما تتم بدون تعليمات واضحة أو سياسة إطلاق منسقة. وقال أحد المسؤولين"من يستطيع أن يطلق النار - يطلق النار". الهجمات المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة ضد القوات العسكرية الإيرانية أدت أيضًا إلى انخفاض كبير في عدد عمليات الإطلاق. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، قال يوم الأربعاء إنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 86 بالمئة في عدد عمليات الإطلاق مقارنة بيوم المواجهة الأول.

كل ذلك بسبب الضربة القاسية التي وجهها الجيش الإسرائيلي - من القادة الكبار وحتى المستويات الميدانية - حيث أصبحت قدرة الإيرانيين على إدارة "شيء منظم تزداد صعوبة من لحظة لأخرى". من المهم أن نشير إلى أنه كلما زادت هجمات سلاح الجو الإسرائيلي، ستزداد صعوبة الإيرانيين أكثر فأكثر.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أكمل هذا المساء هجوماً واسع النطاق على مجمع عسكري كبير تابع للنظام الإيراني شرق طهران، ويضم مقرات وجنود من مختلف أجهزة الأمن الإيرانية. هذا ما أفاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وأشار أيضاً إلى أن من بين المقرات التي تم استهدافها: مقر الحرس الثوري، مقر شعبة الاستخبارات، مقر الباسيج، مقر وحدة "فيلق القدس"، مقر القوات الخاصة للأمن الداخلي، مقرات السايبر ومقر وحدة الدعم وإحباط التظاهرات للأمن الداخلي.