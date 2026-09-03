قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الخميس): "هناك مؤشرات تدل على أن الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تتعرض لها إيران، وخوفها من اندلاع انتفاضة وسقوط النظام، قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات يائسة. إن هجومًا إيرانيًا على إسرائيل سيحررنا من أي قيود. سنشلّ جميع البنى التحتية، بما فيها البنية التحتية للطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري والعصور المظلمة". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يجري مباحثات مع كبار مساعديه حول إمكانية إعلان إنهاء الحرب مع إيران. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد سقطت قنبلة ألقتها القوات الأمريكية أثناء غاراتها الجوية على البلاد مساء الثلاثاء الماضي، وأصابت حفل زفاف في إيران. وأسفر الحادث عن مقتل خمسة من المدعوين على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، وإصابة 67 آخرين على الأقل.

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