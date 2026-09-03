الوزير كاتس يهدد: "إذا هاجمتنا ايران، سنضرب جميع البنى التحتية - بما في ذلك منشآت الطاقة"
أشار الوزير إلى أن هناك مؤشرات على أن الضغط الاقتصادي الشديد على طهران قد يدفعها لاتخاذ "خطوات بدافع اليأس" • تقرير: ترامب يجري مناقشات مع مساعديه الكبار حول ما إذا كان سيعلن إنهاء الحرب ضد إيران.
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الخميس): "هناك مؤشرات تدل على أن الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تتعرض لها إيران، وخوفها من اندلاع انتفاضة وسقوط النظام، قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات يائسة. إن هجومًا إيرانيًا على إسرائيل سيحررنا من أي قيود. سنشلّ جميع البنى التحتية، بما فيها البنية التحتية للطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري والعصور المظلمة". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يجري مباحثات مع كبار مساعديه حول إمكانية إعلان إنهاء الحرب مع إيران. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد سقطت قنبلة ألقتها القوات الأمريكية أثناء غاراتها الجوية على البلاد مساء الثلاثاء الماضي، وأصابت حفل زفاف في إيران. وأسفر الحادث عن مقتل خمسة من المدعوين على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، وإصابة 67 آخرين على الأقل.
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قال وزير الأمن يسرائيل كاتس، خلال احتفاله بالعيد مع موظفي وزارة الأمن: "هناك مؤشرات تدل على أن الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تتعرض لها إيران، وخوفها من انتفاضة وسقوط النظام، قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات يائسة. إن هجومًا إيرانيًا على إسرائيل سيحررنا من أي قيود. سنشلّ جميع البنى التحتية، بما فيها البنية التحتية للطاقة، ونعيد إيران إلى العصر الحجري والظلام."
أفادت وكالة رويترز بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان. وبحسب التقرير، يتمركز جنود إيرانيون على المرتفعات إلى جانب مقاتلي حزب الله.
أفاد تقرير بأن الجيش الأمريكي رافق 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مع تحييد صواريخ كروز وصد هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية، وهو رقم قياسي منذ بداية حرب الخليج. واستندت هذه العملية المعقدة، التي نقلتها شبكة CNN، إلى مزيج من القوات البحرية والجوية والفضائية، مما يعكس استراتيجية إدارة ترامب "للضغط الشامل".
نيويورك تايمز: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن قنبلة استهدفت حفل زفاف في إيران ليلة الثلاثاء، وأن خبيراً في الأسلحة وخبيراً في التحليل البصري قالا إن القوات الأمريكية ألقتها خلال غارة جوية مكثفة في جنوب إيران. وأسفر الحادث عن مقتل خمسة من المدعوين على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، وإصابة 67 آخرين على الأقل، وفقاً للهلال الأحمر الإيراني.
صحيفة وول ستريت جورنال: قال مسؤولون أمريكيون إن ترامب يجري محادثات مع كبار مساعديه حول ما إذا كان سيعلن نهاية الحرب مع إيران، مشيرين إلى أن ترامب قال إنه يؤيد الفكرة.
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