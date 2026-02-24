سمحت الرقابة اليوم (الثلاثاء) بالنشر أن مقاتلات F-22 الأمريكية، وهي من الأكثر تقدماً في العالم، ستنتشر في إسرائيل وسيقوم الأمريكيون بقيادتها وتشغيلها. سيكون في إسرائيل 12 طائرة وقد أُرسلت اليوم من بريطانيا.

إنه طائرة شبحية ثنائية المحركات، مخصصة للتفوق الجوي ومن إنتاج شركة لوكهيد مارتن، مشابهة لطائرة F35. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع الطائرة حمل العديد من الأسلحة بوزن إجمالي يصل إلى نحو 4.5 طن في التشكيلة الشبحية مع السلاح في بطن الطائرة، وحتى 15 طن في التشكيلة الإجمالية. كما أنها تشغل أنظمة رادار في عمق المنطقة وتقنيات أخرى - على غرار الطائرات الإسرائيلية. وهي أيضًا مناسبة للطيران لمسافات بعيدة، حيث يمكنها حمل كمية كبيرة من الوقود، وتتطلب تزويدًا قليلاً بالوقود، وتستهلك (بفضل كونها شبحية) وقودًا أقل.

الطائرة F-22 قادرة على الطيران بسرعة 1.5 ماغ، أي بسرعة تفوق سرعة الصوت، دون الحاجة لتشغيل الحارق اللاحق كما في الطائرات الأخرى. هذه القدرة تطيل من مدى عملها، تقلل من بصمتها الحرارية وتمكنها من الوصول إلى ساحة المعركة بسرعة أكبر من منافسيها.

كما هو معلوم، في ظل التوتر مع إيران، وصلت بالفعل عشرات الطائرات الحربية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، وذلك بالتوازي مع حاملة الطائرات فورد. قال مسؤولون أمريكيون لـ i24NEWS إنهم لا يجلبون إلى المنطقة هذا العدد الكبير من القوات لكي ينتظروا على الأرض لأسابيع طويلة.

استعداد أمريكي واسع النطاق في الشرق الأوسط يقترب من الاكتمال في الأيام الأخيرة، على خلفية احتمال التصعيد مع إيران. "الجسر الجوي" الأمريكي يستمر في التدفق إلى المنطقة مع طائرات مقاتلة متقدمة، طائرات تزويد بالوقود، نقل واستخبارات، كجزء من بناء قوة هجومية كبيرة.

في صميم الاستعدادات تقف حاملة الطائرات جيرالد فورد، التي تُعتبر الأكثر تقدمًا في الأسطول الأمريكي. من المتوقع أن تصل "فورد" إلى المنطقة في الأيام القريبة المقبلة، أبكر من التقديرات الأولية التي تحدثت عن أسبوع إضافي على الأقل.

تحمل حاملة الطائرات معها حوالي 90 طائرة، إلى جانب مدمرات وسفن حربية أخرى ترافقها ضمن قوة المهام البحرية. من المتوقع أن يؤدي وصولها إلى وضع الولايات المتحدة في حالة تأهب عالية جداً لأي عملية هجومية.

إلى جانب "فورد"، تنتشر بالفعل في الشرق الأوسط قوات كبيرة من الجيش الأمريكي: على الأقل 24 طائرة F-15 في قاعدة موفق السلطي في الأردن، على الأقل 30 طائرة F-35 في نفس القاعدة، عشرات طائرات F-16 في الأردن، الإمارات، قطر والسعودية، طائرات حرب إلكترونية من نوع EA-18G ومنظومات دفاع جوي متقدمة من نوع THAAD.

بالإضافة إلى ذلك، عشرات طائرات التزود بالوقود KC-135R تتيح مدى عمل طويل جداً للطائرات الحربية – وهذا عنصر حيوي في حالة هجوم على إيران. في الوقت نفسه، حاملة الطائرات لينكولن موجودة بالفعل في بحر العرب، بالقرب من خليج عمان، وهي أيضاً تحمل معها حوالي 90 طائرة.