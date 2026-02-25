زيارة تاريخية لمودي إلى إسرائيل: تضامن أمني واتفاق تجارة حرّة على الطاولة

بدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى إسرائيل، حيث ألقى خطابًا في الكنيست أكد فيه تضامن بلاده مع إسرائيل، ودعمها لسياسة "عدم التسامح مطلقًا مع الإرهاب"، معربًا عن تعازيه بضحايا هجوم 7 أكتوبر.

وقال مودي إن الهند "تشعر بألم الشعب الإسرائيلي وتقف إلى جانبه بحزم وإيمان كامل"، مشددًا على أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى اتفاقيات إبراهيم.

اتفاق تجارة حرّة قيد التفاوض

وفي الجانب الاقتصادي، وصف مودي إسرائيل بأنها "قوة ابتكار عالمية"، مشيرًا إلى أن فرقًا من الجانبين تعمل على التفاوض بشأن اتفاق تجارة حرّة طموح يهدف إلى توسيع حجم التبادل التجاري واستثمار الإمكانات غير المستغلة بين البلدين.

من جهته، رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنظيره الهندي، مؤكدًا أن العلاقات بين الهند وإسرائيل تشهد مرحلة متقدمة من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، واصفًا الشراكة بين البلدين بأنها "تحالف استراتيجي بين حضارتين عريقتين".

تكريم رسمي هو الأول من نوعه

وفي خطوة غير مسبوقة، منح رئيس الكنيست أمير أوحانا مودي "وسام الكنيست"، وهو تكريم يُمنح للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الإسرائيلي، تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية ودعمه لإسرائيل في المحافل الدولية.

جدل سياسي داخلي

الزيارة ترافقت مع جدل سياسي داخلي، إذ أعلنت كتل معارضة حضور خطاب مودي احترامًا للعلاقات الثنائية، مع مقاطعة أجزاء أخرى من الجلسة الخاصة لأسباب تتعلق بخلافات داخلية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لمودي إلى إسرائيل، بعد زيارته التاريخية الأولى عام 2017، والتي شكلت آنذاك أول زيارة رسمية لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل، في مؤشر على التحول الاستراتيجي في علاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة.