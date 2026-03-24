في غضون ثلاثة أسابيع، تعاقبت في إيران جيلان من القيادة. بعد اغتيال خامنئي، من أدار الأمور كان لاريجاني، وبعد مقتله في هجوم للجيش الإسرائيلي - أصبح الرجل القوي هو محمد قاليباف، رئيس البرلمان.

في الوقت الذي يسقط فيه رؤساء النظام في طهران واحداً تلو الآخر في موجة اغتيالات غير مسبوقة، تبقى شخصية واحدة تقريباً وحيدة في مركز الساحة. محمد باقر قاليباف. باللقب – رئيس البرلمان؛ وفعلياً – أكثر بكثير من ذلك. ليس فقط سياسي، بل أيضاً عسكري وقائد طيار سابق نشأ بالضبط في نفس البيئات التي نشأ فيها المرشد الأعلى.

عندما كان في السابعة عشرة من عمره، انضم قاليباف إلى حرب إيران-العراق وتطوع في قوات البسيج. بعد ذلك انضم إلى الحرس الثوري وشق طريقه نحو السلطة. برز رئيس البرلمان لأول مرة عندما كان قائداً لشرطة إيران، حيث كتب مع قاسم سليماني في عام 1997 رسالة غاضبة للرئيس المنتخب عقب تظاهرة الطلاب.

لاحقًا شغل منصب رئيس بلدية طهران لمدة 12 عامًا. اسمه ارتبط بعدد غير قليل من قضايا الفساد، وتداخل رأس المال بالسلطة. هناك شهادات عن حالات خطيرة جدًا من اختفاء مليارات الدولارات من صندوق البلدية، والتي يُعتقد لاحقًا أنها تذهب إلى منظمات مختلفة تخدم إما الحرس الثوري أو المرشد الأعلى.