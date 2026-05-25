ارتفاع في عمليات التهريب - انخفاض في عمليات الإحباط: رئيسة قسم الجريمة في القناة العبرية لي عياش أفادت أن تقريراً قُدّم في إطار قضية تهريب الأسلحة التي كُشِفت الاحد، يشير إلى تغيير جذري في حجم عمليات التهريب عبر حدود الأردن ومصر - خاصة منذ دخول الطائرات المسيرة إلى الساحة.

وفقاً للتقرير الذي وصل إلى i24NEWS - في الجيش الإسرائيلي يعترفون بأنه يومياً يتم رصد عشرات الطائرات المُسيّرة التي تعبر إلى إسرائيل من الأردن ومصر - ومعظمها لا يتم إحباطها على الإطلاق.

من المعطيات التي وصلت إلى i24NEWS يتبين أنه في عام 2020 تم ضبط عدد قليل فقط من الأسلحة النارية التي تم تهريبها إلى إسرائيل. في عام 2021 كان الحديث بالفعل عن عشرات قطع السلاح، وفي عام 2023 ارتفع العدد إلى نحو 200 قطعة سلاح تم ضبطها.

سنة 2024 مُعَرَّفة في جهاز الأمن كسنة الذروة، السنة التي بدأت فيها عمليات التهريب الواسعة بواسطة طائرات مسيَّرة. في نفس السنة تم ضبط أكثر من 300 مسدس تم تهريبها إلى إسرائيل.

هذا العام، 2026، تم ضبط أكثر من 100 قطعة سلاح فقط (80 مسدسًا وأسلحة طويلة من الأردن، و36 سلاحًا طويلًا من مصر). في المنظومة الأمنية يوضحون أن الأمر لا يدل بالضرورة على انخفاض في التهريب، بل على الصعوبة المتزايدة في إحباطها.

إلى جانب ذلك، تم الكشف عن قائمة أسعار تهريب الأسلحة في القضية:

16 مسدس غلوك: 35 ألف شيكل مقابل النقل

مسدسان: 40 ألف شيكل

عشرة كيلوغرامات حشيش: 25 ألف شيكل

بندقيتان من نوع M16 - عشرون ألف شيكل

رشاش ماغ: 85-90 ألف شيكل

رشاش ماغ معطل: 13 ألف شيكل

4000 طلقات مدفع رشاش: تم شراؤها بـ8000 شيكل، وتم بيعها بـ15000 شيكل.