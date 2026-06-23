دعا رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية لإسرائيل خلال لقائه مع ضباط احتياط يشاركون في دورة تدريبية لضباط القتال في كيبوتس ميجدال عوز في كتلة غوش عتصيون.

مشيرًا إلى التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإيران وحلفائها الإقليميين، اعتبر رئيس الحكومة أن مستقبل البلاد سيعتمد على قدرتها على تعزيز قوتها العسكرية بشكل دائم.

وقال نتنياهو"نحن نواجه إيران وأتباعها. لقد وجهنا لهم ضربات. لم ينته الأمر بعد، لكن كل شيء يعتمد على قوتنا ".

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تحقق إسرائيل المزيد من الاستقلالية في مجال التسليح.

وأكد نتنياهو:"أنا أقدّر كثيرًا الدعم الذي تلقيناه من أصدقائنا الأمريكيين، والذي ساهمت في تعزيزه على مر السنوات. لكن اليوم، أقولها بوضوح: يجب أن نتحرر من هذا الاعتماد وأن نبني قدرتنا الخاصة على إنتاج الأسلحة. يجب أن نصنع أسلحتنا بأنفسنا".

دعا بنيامين نتنياهو أخيراً إلى مواصلة الاستثمار في القدرات العسكرية، والتكنولوجيات الجديدة، وتدريب قادة الجيش الإسرائيلي المستقبليين.

اختتم كلامه "هذا ما سيحدد أين سنكون بعد ثلاثين عاماً. بعون الله وبفضلكم، سنكون في وضع جيد".