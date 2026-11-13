بلغاريا: صيدلي من بات يام يقتل أستاذاً إسرائيلياً للاستيلاء على أمواله وممتلكاته

أُلقي القبض على صيدلي يبلغ من العمر 32 عاماً من بات يام، وهو أب لطفلين، للاشتباه في قتله أستاذ علم الأحياء الإسرائيلي أندريه أتانسوف في صوفيا، بلغاريا، قبل نحو شهر.

بناءً على معلومات قدمتها السلطات في بلغاريا، أجرت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً سرياً أدى إلى إلقاء القبض عليه.وقعت الجريمة في 14 أكتوبر/تشرين الأول. ومع الاشتباه في تورط المشتبه به، بدأ قائد شرطة منطقة تل أبيب، بالتعاون مع إدارة التنسيق العملياتي في شعبة الاستخبارات، والإدارة الدولية في مكتب المدعي العام، والشرطة البلغارية، تحقيقات وعمليات.

يُزعم أن الجريمة ارتُكبت في محاولة للاستيلاء على أموال الأستاذ وعقاراته التي كان يملكها في إسرائيل. تعرّف المشتبه به على أتانسوف عن طريق شقيقة الأستاذ، التي تقيم بالقرب من عائلة المشتبه به في إسرائيل. وفي اليوم التالي للجريمة، عاد المشتبه به إلى إسرائيل.

في إطار التحقيق، صدرت مذكرة توقيف مؤقتة بحق المشتبه به تمهيداً لتسليمه، وقد أُلقي القبض عليه في إسرائيل بموجب مذكرة توقيف دولية. ومن المتوقع أن تطلب الشرطة غداً أو بعد السبت تمديد فترة توقيفه كجزء من إجراءات تسليمه إلى بلغاريا، حيث يجري التحقيق في جريمة القتل.