تقرير: بالتنسيق مع واشنطن وفد قطري تفاوضي يصل إلى طهران للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

وصل فريق تفاوض قطري إلى طهران، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة، بحسب ما كشف عنه مصدر مطلع، مضيفا أن "الفريق سافر بالتنسيق مع الولايات المتحدة ويسعى للمساعدة في "التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويعالج القضايا العالقة مع إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، إن باكستان هي القناة الرئيسية في المحادثات، وإنها قامت "بعمل رائع". كما أضاف "من الواضح أن لدول أخرى مصالح، ولا سيما دول الخليج التي تقع في قلب هذه الأحداث ولكل منها وضعها الخاص. ونحن على تواصل معهم جميعا. لكن يمكنني القول إن الدولة الرئيسية التي عملنا معها في هذا الملف هي باكستان، ولا يزال الأمر كذلك".

في حين، أوضح مصدر دبلوماسي في إسلام أباد أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي كان من المفترض أن يسافر أمس، سيتوجه إلى طهران اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية.