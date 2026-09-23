كاتس يرد على الشرع: إسرائيل لن تسمح لسوريا بأن تصبح تهديدًا.. والجيش سيبقى في جبل الشيخ

ردّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وأن إسرائيل لن تسمح لسوريا بالتحول إلى تهديد أمني. وقال كاتس إن إسرائيل ستتحرك «بالقدر المطلوب» لمنع ذلك، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في منطقة قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية ما دام هناك تهديد جهادي للحدود والبلدات الإسرائيلية.

وأضاف كاتس أن اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974 وضع شروطًا واضحة، معتبرًا أن هذه الشروط انتُهكت عندما تحولت سوريا، بحسب قوله، إلى قاعدة للنفوذ الإيراني وتهديد لإسرائيل وحدودها. تأتي تصريحاته بعد تأكيد الشرع في الأمم المتحدة أن الجولان «سيبقى أرضًا سورية»، ودعوته إلى الالتزام باتفاق عام 1974