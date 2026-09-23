كاتس يرد على الشرع: إسرائيل لن تسمح لسوريا بأن تصبح تهديدًا.. والجيش سيبقى في جبل الشيخ | تحديثات
ترامب هدد بضرب موقع نووي إيراني إضافي • الرئيس الفرنسي ماكرون في مقابلة: "القصف لن يؤدي إلى تغيير النظام في طهران" • تقارير قطرية عن اتصالات للتسوية في مضيق هرمز
التوتر المتزايد حول إيران يقف في مركز الديبلوماسية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة (الأربعاء)، إلى جانب تهديدات عسكرية مباشرة من واشنطن. أوضح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتردد في استهداف مواقع نووية إضافية في إيران، بينما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن القصف ليس حلاً لتغيير النظام. في الوقت نفسه، أفادت مصادر إقليمية عن محادثات بشأن ترتيبات مؤقتة تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
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كاتس يرد على الشرع: إسرائيل لن تسمح لسوريا بأن تصبح تهديدًا.. والجيش سيبقى في جبل الشيخ
ردّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وأن إسرائيل لن تسمح لسوريا بالتحول إلى تهديد أمني. وقال كاتس إن إسرائيل ستتحرك «بالقدر المطلوب» لمنع ذلك، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في منطقة قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية ما دام هناك تهديد جهادي للحدود والبلدات الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974 وضع شروطًا واضحة، معتبرًا أن هذه الشروط انتُهكت عندما تحولت سوريا، بحسب قوله، إلى قاعدة للنفوذ الإيراني وتهديد لإسرائيل وحدودها. تأتي تصريحاته بعد تأكيد الشرع في الأمم المتحدة أن الجولان «سيبقى أرضًا سورية»، ودعوته إلى الالتزام باتفاق عام 1974
الحوثيون يهددون واشنطن: التدخل الأميركي في باب المندب "خط أحمر"
حذّر مستشار عسكري لجماعة الحوثيين في اليمن من أن أي تدخل أميركي في مضيق باب المندب سيُعد «خطًا أحمر»، مهددًا باستهداف مصالح أميركية في حال تدخلت واشنطن.
وقال المستشار العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» إن الحوثيين سيردون على أي تدخل أميركي في المضيق، مشيرًا إلى أن الجماعة في اليمن وإيران تشكلان، بحسب وصفه، «تحالفًا وكتلة واحدة».
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات حول مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية وانعكاساتها على حركة الملاحة.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل في خان يونس بقطاع غزة محمد أبو علوان، الذي وصفاه بأنه رئيس القسم المالي في حركة حماس.ويأتي الإعلان في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، فيما لم ترد في التصريح تفاصيل إضافية حول ظروف الاستهداف أو توقيته.
اعتقلت قوات المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي، الليلة، في قرية كفر قليل، مطلوبًا ينتمي إلى حركة «فتح»، وذلك بتوجيه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».
وبحسب الاشتباه، كان المعتقل ينشط في الترويج لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية.
وجاء الاعتقال ضمن نشاط أمني في المنطقة، ولم ترد تفاصيل إضافية عن هوية المعتقل أو طبيعة الأنشطة التي يُشتبه في تورطه فيها.
قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر وسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم.
وكتب ويتكوف في حسابه على منصة «إكس»: «اليوم، وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرينا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء، تنقلوا ذهابًا وإيابًا بين الجانبين على مدار اليوم».
وأضاف: «لقد اختُتمت جولة المحادثات بنجاح، ونأمل أن يتبين أنها بناءة وواعدة. وسيواصل الوسطاء عملهم».
انتقد الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، متسائلًا عن جدوى الهجمات الإسرائيلية على بلاده في تحقيق الأمن للإسرائيليين.وقال الشرع: «قصر الرئاسة تعرض لهجوم من إسرائيل مرتين، وكذلك مطاراتنا. هل سيجلب ذلك الأمن للمواطنين الإسرائيليين؟ انظروا إلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان، إنها علاقات ناجحة. أعتقد أن المشكلة تكمن في إسرائيل، وليس في سوريا».وفي سياق حديثه عن هضبة الجولان، أطلق الشرع تعليقًا ساخرًا قائلًا: «لماذا لا يعطون إسرائيل نيوجيرسي؟».
https://x.com/i/web/status/2102536960946364443
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وجّه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون رسالة تهديد إلى إيران، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قائلًا إن إسرائيل تتابع عن كثب تحركات القيادة الإيرانية وتعرف أماكن وجودها.
وقال دانون: «نحن نعرف أين يختبئ القادة، ونعرف ماذا يفعلون وماذا يقولون».
وأضاف السفير الإسرائيلي: «الواقع هو أنه إذا هاجموا إسرائيل، فمسألة أيام فقط قبل أن نصل إليهم».
صحيفة واشنطن بوست: يقول مسؤولون أمريكيون كبار إن إنهاء الحرب في إيران يمثل أولوية قصوى لإدارة ترامب في الوقت الراهن.
قال رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بريطانيا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة التهديدات المستمرة، بما في ذلك التهديدات القادمة من إيران، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر سياسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال برنهام: «نحن نقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة التهديدات المستمرة، بما في ذلك القادمة من إيران، ضد إسرائيل وضد الشعب اليهودي في أنحاء العالم. لكن ذلك لا يبرر أفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة أو الضفة الغربية».
وأضاف أن بريطانيا تسعى إلى «رؤية المعاناة والموت يتوقفان، ورؤية الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون جنبًا إلى جنب بسلام وأمن»، مؤكدًا أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها «لإبقاء الأمل في إمكانية تحقيق ذلك حيًا».
نشر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على شبكة التواصل الاجتماعي X، أنه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرت محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء طوال اليوم: "لقد اختُتمت جولة من المناقشات نأمل أن تكون بنّاءة وواعدة. وسيواصل الوسطاء عملهم".
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصل إلى نيويورك قبل مشاركته في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://x.com/i/web/status/2102540979794214957
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أشار رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تتجه نحو ترتيبات مؤقتة بشأن مضيق هرمز والخليج العربي. وفي تغريدة له على شبكة X Network، أكد أن هذه الحلول المؤقتة تُشبه الهدنات السابقة التي مُدّدت دون اتفاق دائم، ودعا دول الخليج إلى تبني ترتيب قانوني ودائم يضمن حرية الملاحة الدولية.
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سخر خلال لقاء جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض من موقف الأخير بشأن هضبة الجولان، التي اعترف ترامب بسيادة إسرائيل عليها خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وقال الشرع، مستعيدًا تفاصيل الحوار مع ترامب: «عندما قال إن هضبة الجولان تابعة لإسرائيل، مازحته وقلت له: لماذا لا تعطي نيوجيرسي للإسرائيليين؟ هضبة الجولان ليست ملكك حتى تمنحها، لكن نيوجيرسي ملكك».
https://x.com/i/web/status/2102529058730803397
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وأضاف الرئيس السوري: «بغض النظر عن المزحة، هضبة الجولان تعود إلى أهلها. ليست ملكًا للرئيس السوري، ولا للرئيس الأميركي، ولا لأي شخص آخر حتى يتخلى عنها أو يتنازل عنها للآخرين».
أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، بأن مطاري بغداد ومسقط قد أوقفا استقبال الرحلات الجوية القادمة من إيران. وبحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات هيئة الطيران المدني الإيرانية، فإن السلطات تجري محادثات لتحويل مسار الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مدينة النجف.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة ABC أنه من غير الممكن إحداث تغيير في النظام الإيراني عبر الضربات العسكرية والقصف، وأكد أن مثل هذه الخطوة "غير ممكنة". وأشار ماكرون إلى أنه خلال اجتماعه في نيويورك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم الاتفاق على العمل معاً لتهدئة أسواق الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز.
هدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأن واشنطن قد تهاجم الموقع النووي الإيراني في جبل الفأس إذا تم اكتشاف نشاط متجدد هناك. وفي لقاء مع زعماء دول الخليج في نيويورك، قال ترامب: "قد نضطر إلى تفجير موقع آخر؛ إذا رأينا نشاطا هناك فسنقصفه على الفور".
https://x.com/i/web/status/2102489994820784336
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