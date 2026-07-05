وزيرة إسرائيلية تكشف: الإمارات تستفيد من دعم أمني في مواجهة إيران

أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، خلال مقابلة إذاعية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتلقى دعماً في مواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية، في أول تصريح رسمي من مسؤول إسرائيلي يشير بشكل مباشر إلى هذا النوع من التعاون.

وقالت ريغيف إن “الإمارات تدرك أن الصواريخ الباليستية تمثل أحد أكبر التحديات الأمنية في المنطقة”، مضيفة أن “أبوظبي تستفيد من خبراتنا في هذا المجال”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التعاون.

ويأتي هذا التصريح بعد سنوات من تداول تقارير غير مؤكدة حول تعاون أمني بين إسرائيل والإمارات في مجال الدفاع الجوي، لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

وكانت تقارير إعلامية دولية قد أشارت في وقت سابق إلى تعاون دفاعي بين الجانبين، شمل دعم أنظمة دفاع جوي وتبادل معلومات استخباراتية، في إطار مواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية التي طالت عدداً من دول الخليج خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تلك التقارير، فإن التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات شهد تطوراً ملحوظاً منذ توقيع اتفاقات التطبيع، مع تصاعد المخاوف الإقليمية من توسع التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة.