استطلاع رأي: 44 في المئة من المسلمين الأمريكيين ينظرون إلى حماس نظرة إيجابية

أظهر استطلاع جديد أجراه مركز بيو للأبحاث أن 44 في المئة من المسلمين الأمريكيين أعربوا عن رأي إيجابي تجاه حركة حماس، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المسجلة بين المجموعات الدينية الأخرى التي شملها الاستطلاع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".

وكشف الاستطلاع، أن 17 في المئة من البروتستانت السود ينظرون إلى الحركة الفلسطينية الجهادية نظرة إيجابية، مقارنةً بـ 8 في المئة من الكاثوليك و4 في المئة من البروتستانت الإنجيليين البيض.

كما كان المسلمون المشاركون في الاستطلاع أقل ميلًا من غيرهم من المجموعات الدينية الأخرى إلى تبني آراء إيجابية تجاه الإسرائيليين. فقد قال 26 في المئة منهم إنهم ينظرون إلى الشعب الإسرائيلي نظرة إيجابية، مقارنةً بـ 74 في المئة من البروتستانت الإنجيليين البيض، و55 في المئة من البروتستانت السود، و51 في المئة من الكاثوليك.

وأشار الاستطلاع أيضًا إلى تحول جيلي أوسع، حيث يميل الشباب الأمريكيون من مختلف الطوائف الدينية إلى النظر إلى الفلسطينيين نظرة إيجابية أكثر من الإسرائيليين، بحسب صحيفة بوست. ويُقال إن "المواقف تجاه الإسرائيليين قد تدهورت بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء خلال العقد الماضي".

قال حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن النتائج تتشابه إلى حد كبير مع استطلاعات الرأي التي أُجريت بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي مقال نُشر على منصة"إكس"، أشار إلى أن نتائج مركز بيو للأبحاث تُثير تساؤلات جدية حول آفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، مستشهداً باستطلاعات رأي فلسطينية حول حماس، وهجمات 7 أكتوبر، وحل الدولتين.