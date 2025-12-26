استطلاع رأي: استقرار تأييد أحزاب الائتلاف في حكومة نتنياهو

كشف استطلاع رأي جديد أجراه معهد لازار للأبحاث ونُشر، اليوم الجمعة، في صحيفة "معاريف"، عن عدم وجود تغييرات جذرية في المشهد السياسي الإسرائيلي، وأشار الاستطلاع إلى أن تأييد أحزاب الائتلاف لا يزال مستقرًا بشكل عام مقارنةً بالأسبوع المنصرم، على الرغم من بعض التعديلات الطفيفة داخل كتلة المعارضة.

وأكد الاستطلاع على أنه لو أُجريت الانتخابات البرلمانية اليوم، لتصدر حزب الليكود النتائج بحصوله على 25 مقعدًا في الكنيست. يليه حزب رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، بحصوله على 21 مقعدًا، مما يؤكد مكانته كقوة بديلة رئيسية لليكود.

ستحصل ثلاثة أحزاب على 10 مقاعد لكل منها: الديمقراطيون، وياشار، وحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ويسرائيل بيتنو. وستحصل مجموعة ثانية من الأحزاب على 9 مقاعد لكل منها، يش عتيد، وعوتسما يهوديت، وحزب شاس. أما حزب اليهودية الموحدة للتوراة، فسيحصل على 7 مقاعد. من بين الأحزاب العربية، سيحصل كل من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة - تحالف التغيير (حداش-تعال) وحزب رعام (القائمة المشتركة) على خمسة مقاعد.

في المقابل، لن تتمكن عدة أحزاب من بلوغ العتبة الانتخابية، بما في ذلك حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وحزب (التجمع الوطني الديمقراطي) العربي، وحزب الاحتياطيين بزعامة يواز هندل.

أما فيما يتعلق بالكتل السياسية، فتشير نتائج الاستطلاع إلى حصول كتلة يسار الوسط المعارضة لبنيامين نتنياهو على 60 مقعدًا. وستحصل أحزاب الائتلاف الحاكم الحالي، وفقًا لهذه الأرقام، على 50 مقعدًا. أما المقاعد العشرة المتبقية فستذهب إلى الأحزاب العربية، التي لا تُشارك عادةً في الائتلافات الحكومية، وفقًا للتقاليد السياسية الإسرائيلية.