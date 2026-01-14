هل يستعد ترامب لهجوم على إيران؟ الأهداف التي من الممكن ضربها

تلقت إدارة ترامب قائمة بأهداف عسكرية عالية القيمة، بينما يخطط الرئيس لهجوم على إيران، وذلك حسب ما أفيد اليوم (الأربعاء) في صحيفة "ديلي ميل". ووفقًا للتقرير، قام تنظيم "متحدون ضد إيران النووية"، وهو منظمة غير ربحية مقرها في واشنطن، بجمع ملف يضم 50 هدفًا ومرره لمسؤولي البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، تمهيدًا لاجتماعات أمنية حاسمة.

تكشف الوثيقة عن الإحداثيات الدقيقة لمقر "تِراللا" التابع للحرس الثوري - مركز الأعصاب للجيش الإيراني، الذي يسيطر عمليًا على قوات الشرطة، ومسؤول أيضًا عن القمع للمتظاهرين.

تشمل قائمة الأهداف أربع قيادات فرعية رئيسية تُشرف على مناطق مختلفة في العاصمة طهران: القيادة الفرعية قدس التي تُشرف على عمليات القمع في شمال وشمال غرب طهران، القيادة الفرعية فتح في الجنوب الغربي، القيادة الفرعية نصر في الشمال الشرقي، والقيادة غدير التي تسيطر على الجنوب الشرقي ووسط طهران.

تشمل الأهداف أيضًا 23 قواعد إقليمية للحرس الثوري والباسيج - كل واحدة منها تقع في واحدة من 22 المناطق الإدارية لمدينة طهران. يضم الباسيج التابعة للحرس الثوري. القائمة التي قدمتها المنظمة تشمل أيضًا الوحدات التنفيذية التي قادت سفك الدماء ضد المتظاهرين، بما في ذلك لواءين رئيسيين: لواء الأمن آل محمد الواقع في شمال شرق طهران، ولواء الأمن الزهراء الواقع في جنوب شرق طهران.