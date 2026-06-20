تحرك دبلوماسي جديد: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى سويسرا لإنقاذ الاتفاق مع إيران

أفادت مصادر رسمية في الإدارة الأمريكية اليوم (السبت) أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في طريقه إلى سويسرا بهدف إعادة المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسارها. ومن المتوقع أن ينضم إلى ويتكوف أيضاً جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي سيشارك في جهود الوساطة مع المندوبين الإيرانيين.

يُعتبر الاثنان الشخصيتان المفتاحيتين اللتين أدّتا إلى تحقيق الاختراق وصياغة مذكرة التفاهم الأولية بين الدولتين.

موعد انعقاد المحادثات الدقيق في سويسرا لا يزال غير واضح، بعد أن تم إلغاء جولة النقاشات التي كان من المفترض أن تبدأ صباح الجمعة بشكل مفاجئ. جاء الإلغاء في أعقاب قرار طهران الانسحاب مؤقتاً من اللقاء، على خلفية جولة القتال العنيف التي اندلعت على الحدود الشمالية. يعمل الآن الوسطاء الدوليون بإصرار من أجل تنسيق موعد بديل وسريع لإعادة إطلاق المحادثات من جديد.

في غضون ذلك، أوضح البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية مصممة على تحقيق توقيع سريع على الاتفاق الشامل. نائب الرئيس، جاي-دي فانس، يستعد للإقلاع إلى سويسرا "في أول فرصة ممكنة" من أجل قيادة مراسم التوقيع الرسمي. في واشنطن يأملون أن يسهم حضور كبار المسؤولين في حل الخلافات الفنية التي ما تزال عالقة.

العودة إلى طاولة المفاوضات أصبحت ممكنة بعد أن وافقت إسرائيل وحزب الله على تجديد وقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب يوم دام قُتل فيه أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، وأسفرت هجمات انتقامية لسلاح الجو عن مقتل العشرات في لبنان.

التوتر في المنطقة أدى إلى تبادل اتهامات حاد في واشنطن، حيث حذر فانس الكابينت في القدس من "مهاجمة الحليفة الوحيدة التي تبقت لهم". رغم ذلك، حاول الرئيس ترامب تهدئة الأجواء يوم الجمعة وأغدق المديح على نتنياهو، واصفاً إياه بـ"رئيس وزراء مقاتل يستحق التقدير".