تراجع وقف إطلاق النار: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على حزب الله بعد هجمات جديدة

بعد أقل من 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ، استؤنفت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مما يُظهر مجدداً هشاشة الهدنة في لبنان. وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أن "حزب الله انتهك الاتفاق بإطلاقه نحو 50 صاروخاً على جنود إسرائيليين متمركزين في جنوب لبنان خلال عدة اشتباكات ليلية". وأكد الجيش الإسرائيلي التزامه بوقف إطلاق النار، لكنه ردّ بضرب منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة تابعة للجماعة الشيعية.

من جانبه، يؤكد حزب الله التزامه بالهدنة منذ ظهر الجمعة، ويدّعي مهاجمته للقوات الإسرائيلية التي كانت تحاول التقدم نحو تل علي طاهر الاستراتيجي قرب النبطية. ويعتبر الحزب الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة انتهاكاً للاتفاقيات المبرمة. وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق النبطية وصور ووادي البقاع الشرقي.

وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل 27 شخصاً على الأقل وإصابة 26 آخرين، بينهم جندي من الجيش اللبناني. أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل عدد من أفراد عائلة واحدة في غارة استهدفت مبنى سكنيًا. ونفى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، الاتهامات اللبنانية قائلاً: "حزب الله هو من خرق وقف إطلاق النار، وليس إسرائيل. الإرهابيون يكذبون. حزب الله منظمة إرهابية". كما اتهم إيران باستغلال حليفها اللبناني للحصول على تنازلات دبلوماسية.

وتلقى الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، تعليمات بوقف الغارات في لبنان، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، فإن هذا القرار لا يغير من سياسة إسرائيل الأمنية: سيحافظ الجيش على مواقعه في جنوب لبنان، وسيواصل التصدي لأي تهديد أو انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله.

ويبدو الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة هشًا للغاية. ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسية فيه هي استمرار وجود القوات الإسرائيلية في منطقة أمنية واسعة في جنوب لبنان. وتعتبر إسرائيل هذا الوجود ضروريًا إلى حين قيام بيروت بنزع سلاح حزب الله، كما هو منصوص عليه في اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024. على النقيض من ذلك، يطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، ويعتبر أي تقدم إسرائيلي "احتلالاً". هذا الخلاف الجوهري يفسر سبب التشكيك السريع في أي وقف لإطلاق النار.

وبعيداً عن الجبهة اللبنانية، يهدد هذا التصعيد أيضاً الجهود الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وطهران، حيث تطالب إيران الآن الولايات المتحدة بإجبار إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في لبنان.