أزمة نفط في إيران: الحصار الأمريكي يضرب التخزين والتصدير

في حين أن المفاوضات لإنهاء الحرب لا تزال في طريق مسدود، أفاد وول ستريت جورنال صباح اليوم (الثلاثاء) أن إيران تكافح لإيجاد طرق جديدة لتخزين احتياطيات النفط لديها، وذلك في ظل الحصار الأمريكي المتواصل على البلاد.

وفقًا للتقرير، تضطر إيران لاستخدام مخازن خردة وحاويات مرتجلة بينما يتراكم النفط الخام في البلاد. في محاولة لتصدير النفط الخام، بدأت إيران باستخدام القطارات لإرسال النفط الخام إلى الصين. هذه الخطوات الاستثنائية تهدف إلى تأخير أزمة في البنية التحتية وتخفيف قوة المساومة لواشنطن في المواجهة حول مضيق هرمز، فيما يبدو كسباق لاختبار من سينهار أولًا - صناعة النفط الإيرانية أم سوق الطاقة العالمي.

كما هو معلوم، قامت إيران بإغلاق المرور عبر مضيق هرمز، بينما كانت تفتش السفن الراغبة بالعبور من خلال هذا الممر البحري الاستراتيجي. واصلت إيران إرسال نفطها لأسابيع، حتى قامت الولايات المتحدة بفرض حصار على الحركة الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في 13 أبريل، في محاولة للضغط على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على صناعة النفط في البلاد.

وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، الحصار الأمريكي قلّص بشكل حاد كمية النفط التي تتمكن إيران من تحميلها على الناقلات. قبل بدء الحصار، كان تصدير النفط الإيراني يبلغ نحو مليوني برميل يوميًا، بينما يبلغ المتوسط اليومي الآن حوالي 567 ألف برميل - انخفاض بأكثر من 70%.