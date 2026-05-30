مسؤول إيراني:"الأصول الإيرانية المجمدة يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف الحالية في المفاوضات مع واشنطن"

قال عضو في فريق التفاوض الإيراني، اليوم السبت، إن "طهران لن توقع الاتفاقية المقترحة إذا لم تُفرج واشنطن عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة"، وتابع "الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف الحالية في المفاوضات مع الولايات المتحدة"

وشدد على أن "الاتفاق المقترح يتضمن بنوداً تتيح لإيران الانسحاب منه في حال عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها"، وأضاف "الانتقال إلى مرحلة مفاوضات الستين يوماً سيبقى مرهوناً بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها"

وأوضح عضو فريق التفاوض الإيراني أن الاتفاقية المحتملة تتألف من 14 مادة، لافتاً إلى أن كل مادة تتضمن ملاحق ستخضع لمفاوضات تفصيلية خلال المراحل المقبلة.